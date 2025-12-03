Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm

Hà Nội đang trải qua những ngày rét khô, với nhiệt độ ban ngày dao động từ 19 đến 25 độ C. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu, chỉ còn 12 đến 14 độ C.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt (nghịch đảo nhiệt độ) đã làm cho bụi mịn khó khuếch tán. Tình trạng này khiến mức độ ô nhiễm không khí kéo dài, gây ảnh hưởng và khó chịu cho người dân.

Quan sát từ trên cao cho thấy, lớp không khí tại khu vực Thủ đô bị chia tách rõ rệt, với một lớp bụi ô nhiễm bị giữ lại ở tầng thấp. Mức độ ô nhiễm giảm dần khi lên cao.

Người dân đeo khẩu trang ngồi trên ghế bên hồ Gươm, gần tháp Rùa mờ ảo do ô nhiễm không khí.

Sáng ngày 2/12, Hà Nội đã ghi nhận mức ô nhiễm đáng báo động, nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Theo phần mềm đo chất lượng không khí (AQI⁺), chỉ số AQI và nồng độ PM2.5 đã đạt mức rất cao, lên tới 241 vào lúc 7h14 sáng tại xã Hạ Bằng (trước đây là xã Trúc Đồng, huyện Thạch Thất), cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km về phía tây.

Đồng thời trên bản đồ của IQAir, nhiều điểm đo trong nội thành cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức "rất xấu" (chỉ số trên 200). Trong đó khu vực Tây Hồ ghi nhận 224, Gia Lâm 219, Long Biên 206 và Hà Đông 204. Đây là những chỉ số cảnh báo người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời.

Người dân tập thể dục buổi sáng trên đường Thanh Niên, trong khi phía sau, hồ Tây phủ mù dày, che khuất hoàn toàn các tòa nhà cao tầng bên kia hồ.

Cầu Long Biên chìm trong lớp bụi mịn, hiện lên mờ ảo khi nắng lên.

Theo cơ quan chuyên môn, ô nhiễm không khí chủ yếu do phát thải từ các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, hoạt động sản xuất nông nghiệp, việc đốt rác thải sinh hoạt tại nhiều địa phương và bụi từ các công trình xây dựng.

Ô nhiễm không khí dày đặc đã làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng. Tại đường Vành đai 3, đoạn qua bến xe Mỹ Đình, các vật thể xung quanh gần như không thể nhìn rõ (ảnh trái). Tương tự, tại một khu đô thị thuộc Tây Mỗ, khu vực xung quanh là cánh đồng cũng bị bao phủ bởi lớp mù, khiến các công trình kiến trúc chỉ hiện ra lờ mờ.

Từ sáng sớm, đầu đường Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố đã chìm trong lớp không khí mờ đục. Khi trời sáng rõ và nắng lên giữa trưa, lớp ô nhiễm này càng hiện rõ hơn. Sự thay đổi này trái ngược hoàn toàn so với hơn một tuần trước, khi thời tiết Hà Nội còn trong trẻo và gần như không có gợn mây, cho thấy mức độ ô nhiễm gia tăng đột ngột.

Tòa nhà cao thứ 2 ở Hà Nội (336 m) bị bao quanh bởi lớp mù xám dày đặc.

Hà Nội bố trí nhiều trạm quan trắc để đo mức độ ô nhiễm không khí. Nhiều trạm ghi nhận chỉ số AQI tăng nhanh lên ngưỡng rất xấu, lần đầu xuất hiện trong mùa đông 2025-2026, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều gia đình đã phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Chị Thanh Nam ở Từ Liêm chia sẻ nhiều ngày nay, gia đình chị cứ đi làm, đi học về tới nhà là đóng cửa kín và bật máy lọc không khí. Mở cửa là máy lại báo ô nhiễm. "Đi ngoài đường mắt cay nhòe", chị nói.

Người dân bịt kín khẩu trang lưu thông trong ùn ứ ở đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân).

Theo báo cáo của Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), ô nhiễm có tính quy luật theo mùa, thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, tập trung chủ yếu tại một số điểm có mật độ giao thông cao và nhiều cơ sở sản xuất.

TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt người già, trẻ em và người có bệnh hô hấp, hạn chế hoạt động ngoài trời và sử dụng khẩu trang trong những ngày chất lượng không khí xuống thấp.