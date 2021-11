Tình hình dịch COVID-19 trên cả nước ngày 30/11

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 17:55 PM (GMT+7)

Trong 24 giờ qua, thêm 13.966 ca COVID-19 trong nước được ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:00 30/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +13.966 1.232.852 25.217 197 1 TP.HCM +1.497 470.458 17.900 76 2 Hà Nội +367 10.480 64 0 3 Cần Thơ +981 17.816 242 18 4 Bà Rịa - Vũng Tàu +860 15.559 62 0 5 Tây Ninh +727 28.391 268 6 6 Sóc Trăng +714 15.326 104 2 7 Bình Dương +626 282.284 2.724 22 8 Đồng Tháp +602 21.970 322 7 9 Bình Thuận +592 16.985 132 7 10 Vĩnh Long +571 11.336 101 0 11 Bạc Liêu +537 13.911 123 4 12 Đồng Nai +514 87.193 747 11 13 Bình Phước +459 7.704 17 0 14 Bến Tre +439 7.792 86 2 15 Kiên Giang +426 20.122 228 13 16 Cà Mau +377 8.998 45 3 17 Khánh Hòa +350 13.380 113 3 18 An Giang +294 22.798 374 14 19 Hậu Giang +286 5.253 13 1 20 Lâm Đồng +219 2.650 7 0 21 Tiền Giang +200 24.513 553 5 22 Bình Định +186 4.246 22 2 23 Trà Vinh +165 8.023 36 0 24 Hải Phòng +154 539 0 0 25 Đắk Lắk +140 7.671 34 0 26 Đắk Nông +124 2.443 9 0 27 Thừa Thiên Huế +119 3.321 11 0 28 Gia Lai +101 3.293 8 0 29 Nghệ An +90 4.515 27 0 30 Thanh Hóa +89 2.440 10 0 31 Bắc Ninh +85 4.762 14 0 32 Long An +80 38.168 612 1 33 Hà Tĩnh +78 1.095 5 0 34 Đà Nẵng +75 6.022 74 0 35 Quảng Ngãi +71 2.776 11 0 36 Hà Giang +65 4.274 4 0 37 Nam Định +64 1.506 1 0 38 Hải Dương +62 879 1 0 39 Ninh Thuận +61 3.864 44 0 40 Thái Nguyên +57 356 0 0 41 Quảng Nam +47 2.887 5 0 42 Phú Yên +44 3.692 34 0 43 Phú Thọ +39 1.893 0 0 44 Hòa Bình +37 421 0 0 45 Quảng Trị +36 999 2 0 46 Vĩnh Phúc +35 1.213 3 0 47 Quảng Ninh +33 709 0 0 48 Tuyên Quang +29 524 0 0 49 Thái Bình +27 1.267 0 0 50 Yên Bái +23 94 0 0 51 Lạng Sơn +20 465 2 0 52 Hưng Yên +18 754 2 0 53 Cao Bằng +17 150 0 0 54 Quảng Bình +17 2.533 6 0 55 Hà Nam +16 1.468 0 0 56 Kon Tum +8 397 0 0 57 Bắc Giang +7 6.957 15 0 58 Điện Biên +3 460 0 0 59 Bắc Kạn +2 20 0 0 60 Lào Cai +2 189 0 0 61 Sơn La +1 368 0 0 62 Ninh Bình +1 244 0 0 63 Lai Châu 0 36 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 122.182.976 Số mũi tiêm hôm qua 1.439.246

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 29/11 đến 16h ngày 30/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.972 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 13.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 208 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố.

Hôm nay, cả nước có 7.549 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.497), Cần Thơ (981), Bà Rịa - Vũng Tàu (860), Tây Ninh (727), Sóc Trăng (714), Bình Dương (626), Đồng Tháp (602), Bình Thuận (592), Vĩnh Long (571), Bạc Liêu (537), Đồng Nai (514), Bình Phước (459), Bến Tre (439), Kiên Giang (426), Cà Mau (377), Hà Nội (367), Khánh Hòa (350), An Giang (294), Hậu Giang (286), Lâm Đồng (219), Tiền Giang (200), Bình Định (186), Trà Vinh (165), Hải Phòng (154), Đắk Lắk (140), Đắk Nông (124), Thừa Thiên Huế (119), Gia Lai (101), Nghệ An (90), Thanh Hóa (89), Bắc Ninh (85), Long An (80), Hà Tĩnh (78), Đà Nẵng (75), Quảng Ngãi (71), Hà Giang (65), Nam Định (64), Hải Dương (62), Ninh Thuận (61), Thái Nguyên (57), Quảng Nam (47), Phú Yên (44), Phú Thọ (39), Hòa Bình (37), Quảng Trị (36), Vĩnh Phúc (35), Quảng Ninh (33), Tuyên Quang (29), Thái Bình (27), Yên Bái (23), Lạng Sơn (20), Hưng Yên (18), Cao Bằng (17), Quảng Bình (17), Hà Nam (16), Kon Tum (8), Bắc Giang (7), Điện Biên (3), Lào Cai (2), Bắc Kạn (2), Ninh Bình (1), Sơn La (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Giang giảm 98 ca, An Giang giảm 81 ca, Bình Dương giảm 71 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 212 ca, Tiền Giang tăng 150 ca, Sóc Trăng tăng 126 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.002 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.238.082 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.560 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.232.852 ca, trong đó có 986.531 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (470.458), Bình Dương (282.231), Đồng Nai (87.246), Long An (38.241), Tiền Giang (28.628).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 14.624 ca khỏi bệnh, tăng 248 ca so với ngày trước đó (ngày 29/11 có 14.376 ca).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 989.348 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.788 ca, giảm 625 ca so với ngày trước đó (ngày 29/11, cả nước có 6.096 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 29/11 đến 17h30 ngày 30/11 ghi nhận 197 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (76) trong đó có 17 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (5), Bình Dương (4), An Giang (2), Bến Tre (1), Đồng Tháp (1), Nam Định (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Vĩnh Long (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (22), Cần Thơ (18), An Giang (14), Kiên Giang (13), Đồng Nai (11), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (7), Tây Ninh (6), Tiền Giang (5), Bạc Liêu (4), Khánh Hòa (3), Cà Mau (3), Sóc Trăng (2), Bến Tre (2), Bình Định (2), Long An (1), Hậu Giang (1).

Hôm nay, số ca tử vong trong cả nước tăng 24 ca so với ngày trước đó (ngày 29/11 có 173 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 162 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.252 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

