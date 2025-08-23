Ông Trump và ông Zelensky ra cảnh báo bất lợi với Nga

Ngày 22-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần nữa cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt Nga nếu trong vòng hai tuần mà ông không thấy có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, hoặc là trừng phạt quy mô lớn, hoặc là áp thuế quy mô lớn, hoặc cả hai, hoặc là chúng tôi không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của các vị" - ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng việc một nhà máy của doanh nghiệp Mỹ ở Ukraine bị trúng đòn tập kích của Nga trong tuần này.

"Tôi không hài lòng về điều đó, tôi cũng không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến này" - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng trừng phạt Nga. Ảnh: WHITE HOUSE

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày qua cáo buộc Moscow đang làm mọi cách để ngăn cản một cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh ông Trump bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp Putin - Zelensky sau chuỗi cuộc gặp với lãnh đạo hai nước hồi tuần trước.

Ông Zelensky cáo buộc Nga đang kéo dài thời gian.

"Cuộc gặp là một trong những yếu tố để kết thúc chiến sự. Và vì họ không muốn kết thúc, họ sẽ tìm cách né tránh" - nhà lãnh đạo Ukraine nói tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ở thủ đô Kiev (Ukraine).

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh “cần phải làm mọi cách để Nga không thể tiếp tục né tránh cuộc gặp”.

“Họ phải bị buộc phải bước vào con đường ngoại giao; cần có những biện pháp trừng phạt thực sự mạnh nếu họ [Nga] không chấp nhận giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến này, nếu họ không muốn kết thúc chiến tranh. Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn vào các gói trừng phạt mạnh từ các đối tác” - ông Zelensky lưu ý.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với đài NBC News rằng không có chương trình nghị sự nào cho hội nghị thượng đỉnh Putin - Zelensky.

"Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng. Và chương trình nghị sự này hiện hoàn toàn chưa có" - theo ông Lavrov.

Cũng trong ngày 22-8, Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga đang làm mọi cách để chấm dứt xung đột ở Ukraine, điều mà ông cho là bắt đầu khi Kiev tấn công dân thường ở Donbass vào năm 2014, theo đài RT.

Moscow không coi các quốc gia là “không thân thiện”, mà chỉ coi có “giới tinh hoa không thân thiện” ở một số nước nhất định, ông Putin nói.

“Họ quên rằng chính họ đã khởi động chiến tranh vào năm 2014, khi họ bắt đầu dùng xe tăng và máy bay tấn công dân thường ở Donbass. Đó mới là lúc chiến tranh bắt đầu. Và chúng tôi đang làm mọi cách để chấm dứt nó” - ông Putin nhấn mạnh.