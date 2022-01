Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua (24-30/1)

Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tuần qua đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên, số ca tử lại tăng lên so với các tuần trước đó.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:59 31/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +13.656 2.239.999 37.633 121 1 Hà Nội +2.924 128.992 509 22 2 TP.HCM +148 513.726 20.204 5 3 Đà Nẵng +876 31.624 115 3 4 Bắc Ninh +803 25.721 52 3 5 Hải Phòng +647 30.215 52 5 6 Phú Thọ +545 8.569 10 1 7 Nam Định +509 10.811 15 2 8 Thanh Hóa +505 20.520 14 0 9 Quảng Nam +480 14.704 21 0 10 Bình Định +360 32.259 120 1 11 Hưng Yên +354 17.837 2 0 12 Nghệ An +308 13.850 37 0 13 Hòa Bình +301 8.350 23 0 14 Hải Dương +277 11.089 17 1 15 Bắc Giang +269 15.046 18 0 16 Vĩnh Phúc +261 10.545 8 0 17 Thái Bình +257 7.250 0 0 18 Quảng Ninh +235 12.496 7 0 19 Bình Phước +228 45.909 155 2 20 Thừa Thiên Huế +224 21.367 128 1 21 Ninh Bình +187 3.829 14 1 22 Lâm Đồng +185 16.064 52 0 23 Phú Yên +178 10.088 54 0 24 Thái Nguyên +157 7.668 5 0 25 Hà Nam +157 5.621 3 1 26 Lào Cai +145 3.420 5 1 27 Đắk Nông +143 8.329 22 0 28 Quảng Bình +142 6.250 7 0 29 Bắc Kạn +112 1.059 3 0 30 Tây Ninh +106 87.831 816 0 31 Hà Giang +103 11.987 29 1 32 Quảng Trị +97 4.632 7 1 33 Sơn La +97 4.172 0 0 34 Đắk Lắk +93 16.299 77 1 35 Bến Tre +92 37.544 374 4 36 Cà Mau +92 55.650 280 1 37 Tuyên Quang +90 3.469 1 0 38 Kiên Giang +85 33.184 784 7 39 Quảng Ngãi +82 14.491 34 0 40 Yên Bái +82 2.772 3 1 41 Khánh Hòa +72 61.445 281 0 42 Bình Thuận +64 29.468 384 0 43 Bà Rịa - Vũng Tàu +58 31.341 394 8 44 Vĩnh Long +55 53.336 695 6 45 Gia Lai +52 10.032 29 0 46 Hà Tĩnh +46 2.730 6 0 47 Bạc Liêu +44 35.169 359 3 48 Trà Vinh +38 37.860 224 0 49 Bình Dương +35 292.691 3.374 3 50 Long An +32 41.632 978 0 51 Tiền Giang +31 34.958 1.224 8 52 Cao Bằng +30 1.809 2 0 53 Hậu Giang +26 15.863 172 3 54 Cần Thơ +24 44.449 873 4 55 Lai Châu +22 1.088 0 0 56 Đồng Nai +22 99.828 1.689 12 57 Sóc Trăng +20 32.438 557 2 58 Điện Biên +17 2.371 1 0 59 An Giang +13 35.162 1.295 2 60 Đồng Tháp +10 47.290 952 5 61 Ninh Thuận +9 6.931 55 0 62 Kon Tum 0 2.541 0 0 63 Lạng Sơn 0 4.328 12 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 181.118.415 Số mũi tiêm hôm qua 241.714

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội công bố, trong tuần qua từ (24-30/1/2022), Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số 20.164 ca. Thế nhưng, số ca nhiễm đang bắt đầu giảm dần.

So với 2 tuần gần đây, tổng số ca nhiễm ở Hà Nội giảm lần lượt là 243 ca so với tuần từ (17-23/1) và 255 ca so với tuần (10-16/1).

Tuy nhiên, số ca tử tại Hà Nội tuần qua theo số liệu của Bộ Y tế lại đang có dấu hiệu tăng lên, với tổng số 140 ca, tăng 45 ca so với tuần từ 17-23/1 và tăng 70 ca so với tuần từ 10-16/1.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới của UBND TP, Hà Nội sẽ không đánh giá cấp độ dịch trên toàn thành phố và các quận, huyện như trước nữa mà chỉ xét xã, phường.

Cụ thể, thành phố có tổng số 579 xã, phường thì có 517 xã, phường cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh); 49 xã, phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) và 13 xã, phường cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam), 0 xã, phường cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).

Cũng trong tuần qua, Sở Y tế Hà Nội thống kê, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến thể Omicron gồm: 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với các ca nhập cảnh trên).

Trong đó, ca cộng đồng là bệnh nhân nữ, sinh năm 1980 tại quận Đống Đa. Chị này là nhân viên vệ sinh buồng phòng tại khách sạn Grand Vista Hà Nội (khách sạn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định của thành phố). Hiện người này đã khỏi bệnh. Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát.

