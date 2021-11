Tình hình dịch COVID-19 ngày 23/11

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 18:19 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 11.126 ca mắc COVID-19 trong nước tại 61 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Sở Y tế Bình Dương đăng ký bổ sung thông tin cho 28.000 ca. Như vậy, hôm nay, Bộ Y tế công bố 39.126 ca.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 01:00 24/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.126 1.138.836 24.083 167 1 TP.HCM +1.204 459.123 17.444 62 2 Hà Nội +260 8.306 64 0 3 Bà Rịa - Vũng Tàu +709 10.926 60 2 4 Bình Dương +698 277.459 2.628 12 5 Tây Ninh +600 20.485 218 6 6 Đồng Tháp +597 17.729 292 3 7 Đồng Nai +571 83.332 681 11 8 Bình Phước +509 5.241 14 0 9 Vĩnh Long +505 7.613 81 3 10 Bình Thuận +493 13.289 99 0 11 Bạc Liêu +474 10.143 99 1 12 Sóc Trăng +395 11.680 80 2 13 Cần Thơ +354 11.598 186 7 14 Kiên Giang +350 17.203 176 7 15 An Giang +320 20.774 302 28 16 Trà Vinh +295 6.068 27 1 17 Cà Mau +252 6.531 29 3 18 Bến Tre +236 5.029 79 2 19 Hậu Giang +195 3.417 8 0 20 Khánh Hòa +172 11.635 105 0 21 Thừa Thiên Huế +160 2.550 11 0 22 Long An +145 37.481 579 9 23 Tiền Giang +112 23.681 499 5 24 Bình Định +111 3.051 19 0 25 Bắc Ninh +99 3.694 14 0 26 Quảng Nam +95 2.349 5 0 27 Nghệ An +92 3.721 24 0 28 Hà Giang +79 3.374 2 0 29 Đắk Lắk +75 7.030 28 0 30 Vĩnh Phúc +70 717 3 0 31 Quảng Ngãi +65 2.402 10 1 32 Đà Nẵng +65 5.532 74 0 33 Lâm Đồng +65 1.594 7 1 34 Ninh Thuận +57 3.534 43 1 35 Đắk Nông +56 1.819 8 0 36 Thanh Hóa +52 1.916 10 0 37 Phú Yên +51 3.467 34 0 38 Thái Bình +50 1.037 0 0 39 Quảng Bình +46 2.331 6 0 40 Gia Lai +45 2.791 8 0 41 Quảng Ninh +44 558 0 0 42 Nam Định +40 1.182 1 0 43 Hòa Bình +35 98 0 0 44 Hà Tĩnh +32 877 5 0 45 Tuyên Quang +28 324 0 0 46 Phú Thọ +27 1.629 0 0 47 Bắc Giang +24 6.863 15 0 48 Hà Nam +22 1.371 0 0 49 Hải Dương +19 631 1 0 50 Hưng Yên +16 597 2 0 51 Quảng Trị +15 777 2 0 52 Lạng Sơn +10 340 1 0 53 Cao Bằng +7 84 0 0 54 Ninh Bình +6 206 0 0 55 Kon Tum +6 369 0 0 56 Lào Cai +4 173 0 0 57 Điện Biên +4 409 0 0 58 Sơn La +3 352 0 0 59 Thái Nguyên +2 108 0 0 60 Hải Phòng +2 157 0 0 61 Yên Bái +1 33 0 0 62 Lai Châu 0 35 0 0 63 Bắc Kạn 0 11 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 24/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 113.052.609 Số mũi tiêm hôm qua 2.027.104

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 22/11 đến 16h ngày 23/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước (tăng 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 6.010 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.204), Bà Rịa - Vũng Tàu (709), Bình Dương (698), Tây Ninh (600), Đồng Tháp (597), Đồng Nai (571), Bình Phước (509), Vĩnh Long (505), Bình Thuận (493), Bạc Liêu (474), Sóc Trăng (395), Cần Thơ (354), Kiên Giang (350), An Giang (320), Trà Vinh (295), Hà Nội (260), Cà Mau (252), Bến Tre (236), Hậu Giang (195), Khánh Hòa (172), Thừa Thiên Huế (160), Long An (145), Tiền Giang (112), Bình Định (111), Bắc Ninh (99), Quảng Nam (95), Nghệ An (92), Hà Giang (79), Đắk Lắk (75), Vĩnh Phúc (70), Đà Nẵng (65), Quảng Ngãi (65), Lâm Đồng (65), Ninh Thuận (57), Đắk Nông (56), Thanh Hóa (52), Phú Yên (51), Thái Bình (50), Quảng Bình (46), Gia Lai (45), Quảng Ninh (44), Nam Định (40), Hòa Bình (35), Hà Tĩnh (32), Tuyên Quang (28), Phú Thọ (27), Bắc Giang (24), Hà Nam (22), Hải Dương (19), Hưng Yên (16), Quảng Trị (15), Lạng Sơn (10), Cao Bằng (7), Ninh Bình (6), Kon Tum (6), Điện Biên (4), Lào Cai (4), Sơn La (3), Thái Nguyên (2), Hải Phòng (2), Yên Bái (1).

Ngoài ra, ngày 23/11/2021, Sở Y tế Bình Dương đăng ký bổ sung thông tin cho 28.000 ca nhiễm trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi tỉnh Bình Dương rà soát và thu thập đầy đủ thông tin của các ca nhiễm COVID-19 đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố 39.126 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP. Hồ Chí Minh giảm 343 ca, Cần Thơ giảm 181 ca, Đắk Lắk giảm 91 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 310 ca, Bình Phước tăng 232 ca, Vĩnh Long tăng 198 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.070 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.143.967 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.607 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.138.836 ca, trong đó có 908.493 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (459.123), Bình Dương (277.406), Đồng Nai (83.385), Long An (37.554), Tiền Giang (24.056).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay có 1.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, giảm 3.742 ca so với ngày hôm qua (ngày 22/11 có 4.476 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 911.310 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.295 ca, giảm 303 ca so với ngày trước đó (ngày 22/11 có 4.992 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 22/11 đến 17h30 ngày 23/11 ghi nhận 167 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (62), An Giang (28), Bình Dương (12), Đồng Nai (11), Long An (9), Kiên Giang (7), Cần Thơ (7), Tây Ninh (6), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Quảng Ngãi (1), Trà Vinh (1), Lâm Đồng (1), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 121 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.118 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

