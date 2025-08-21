Bangkok rung lắc vì động đất Myanmar, người dân hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà

Sáng 21-8, một số nơi ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) bị rung chấn do động đất từ Myanmar, khiến nhiều người vội vã tháo chạy khỏi các toà nhà, theo tờ Khaosod.

Theo Cục Giám sát Động đất thuộc Sở Khí tượng Thái Lan, một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Nam Myanmar với cường độ 5,4 độ richter.

Lúc 9 giờ 58 phút sáng 21-8 (giờ địa phương), tâm chấn được ghi nhận tại vĩ độ 16,145° Bắc và kinh độ 96,686° Đông, độ sâu khoảng 10 km.

Rung chấn được cảm nhận ở nhiều khu vực của Thái Lan, trong đó có quận Din Daeng - nơi đặt trụ sở Bộ Lao động Thái Lan. Tòa nhà rung lắc khiến mọi người phải khẩn cấp sơ tán.

Người dân thủ đô Bangkok (Thái lan) chạy khỏi các toà nhà do rung chấn từ động đất Myanmar sáng 21-8. Ảnh: KHAOSOD

Tại phường Khlong Toei Nuea, quận Vadhana, vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương), có hiện tượng rung nhẹ kéo dài khoảng 10 giây. Nhiều quận trên khắp thủ đô Bangkok cũng báo cáo về rung lắc nhẹ.

Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại tài sản nào ở cả Myanmar và Thái Lan.