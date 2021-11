Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 20/11

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 18:18 PM (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, có 60 tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:56 20/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +9.518 1.070.926 23.650 107 1 TP.HCM +1.046 453.942 17.273 42 2 Hà Nội +234 7.331 64 1 3 Bình Dương +669 246.774 2.594 0 4 Đồng Nai +621 81.077 659 7 5 Đồng Tháp +515 15.788 285 3 6 Tây Ninh +495 18.569 205 3 7 Bình Thuận +407 11.354 95 4 8 Sóc Trăng +391 9.988 71 2 9 Bà Rịa - Vũng Tàu +370 8.617 58 0 10 Bạc Liêu +345 8.620 90 3 11 Cà Mau +342 5.707 24 2 12 An Giang +329 19.671 247 14 13 Vĩnh Long +297 6.201 74 3 14 Trà Vinh +281 5.132 26 1 15 Bình Phước +256 4.113 14 0 16 Kiên Giang +246 15.888 157 5 17 Tiền Giang +243 23.224 481 4 18 Đắk Lắk +205 6.611 28 0 19 Cần Thơ +201 10.153 167 4 20 Hậu Giang +188 2.748 7 0 21 Khánh Hòa +158 11.014 105 0 22 Bến Tre +131 4.171 76 0 23 Long An +112 37.022 554 4 24 Lâm Đồng +106 1.242 5 0 25 Gia Lai +103 2.619 6 0 26 Bắc Ninh +98 3.228 14 0 27 Thừa Thiên Huế +96 2.079 11 0 28 Đắk Nông +86 1.621 8 0 29 Hà Giang +84 2.896 2 0 30 Nam Định +68 1.012 1 0 31 Nghệ An +66 3.476 23 0 32 Bình Định +61 2.646 19 0 33 Thanh Hóa +58 1.751 10 3 34 Vĩnh Phúc +53 499 3 0 35 Ninh Thuận +51 3.341 42 2 36 Thái Bình +51 804 0 0 37 Bắc Giang +44 6.717 14 0 38 Đà Nẵng +44 5.385 74 0 39 Quảng Ngãi +42 2.214 8 0 40 Quảng Nam +40 1.990 5 0 41 Quảng Trị +35 722 2 0 42 Phú Thọ +33 1.534 0 0 43 Tuyên Quang +28 203 0 0 44 Quảng Bình +25 2.231 6 0 45 Điện Biên +23 349 0 0 46 Hà Nam +23 1.282 0 0 47 Phú Yên +20 3.352 34 0 48 Hải Phòng +14 143 0 0 49 Quảng Ninh +13 438 0 0 50 Hà Tĩnh +12 760 5 0 51 Sơn La +11 347 0 0 52 Hải Dương +11 515 1 0 53 Cao Bằng +10 64 0 0 54 Lạng Sơn +7 313 1 0 55 Lào Cai +6 165 0 0 56 Thái Nguyên +4 99 0 0 57 Hưng Yên +4 534 2 0 58 Hòa Bình +3 47 0 0 59 Ninh Bình +2 171 0 0 60 Yên Bái +1 29 0 0 61 Bắc Kạn 0 10 0 0 62 Lai Châu 0 35 0 0 63 Kon Tum 0 348 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 19/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 106.653.954 Số mũi tiêm hôm qua 1.784.864

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 19/11 đến 16h ngày 20/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.518 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 4.776 ca trong cộng đồng tại 60 tỉnh, thành phố.

Hôm nay, cả nước giảm 99 ca so với ngày trước đó.

60 tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.046), Bình Dương (669), Đồng Nai (621), Đồng Tháp (515), Tây Ninh (495), Bình Thuận (407), Sóc Trăng (391), Bà Rịa - Vũng Tàu (370), Bạc Liêu (345), Cà Mau (342), An Giang (329), Vĩnh Long (297), Trà Vinh (281), Bình Phước (256), Kiên Giang (246), Tiền Giang (243), Hà Nội (234), Đắk Lắk (205), Cần Thơ (201), Hậu Giang (188), Khánh Hòa (158), Bến Tre (131), Long An (112), Lâm Đồng (106), Gia Lai (103), Bắc Ninh (98), Thừa Thiên Huế (96), Đắk Nông (86), Hà Giang (84), Nam Định (68), Nghệ An (66), Bình Định (61), Thanh Hóa (58), Vĩnh Phúc (53), Thái Bình (51), Ninh Thuận (51), Bắc Giang (44), Đà Nẵng (44), Quảng Ngãi (42), Quảng Nam (40), Quảng Trị (35), Phú Thọ (33), Tuyên Quang (28), Quảng Bình (25), Hà Nam (23), Điện Biên (23), Phú Yên (20), Hải Phòng (14), Quảng Ninh (13), Hà Tĩnh (12), Hải Dương (11), Sơn La (11), Cao Bằng (10), Lạng Sơn (7), Lào Cai (6), Hưng Yên (4), Thái Nguyên (4), Hòa Bình (3), Ninh Bình (2), Yên Bái (1).

Trong 24 giờ qua, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP. Hồ Chí Minh giảm 293 ca, Tiền Giang giảm 139 ca, Tây Ninh giảm 104 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh tăng 87 ca, Bình Phước tăng 73 ca, Cà Mau tăng 72 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.370 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.084.625 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.006 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.079.529 ca, trong đó có 897.520 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP. Hồ Chí Minh (455.107), Bình Dương (247.337), Đồng Nai (81.688), Long An (37.231), Tiền Giang (23.724).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 16.773 ca khỏi bệnh, tăng 14.802 ca khỏi bệnh so với ngày trước đó (ngày 19/11 có 1.971 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam đến nay là 900.337.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.630 ca, tăng 34 ca nặng so với ngày trước đó (ngày 19/11 có 4.596 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 19/11 đến 17h30 ngày 20/11 ghi nhận 107 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (42), An Giang (14), Đồng Nai (7), Kiên Giang (5), Bình Thuận (4), Long An (4), Tiền Giang (4), Cần Thơ (4), Thanh Hoá (3), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (2), Ninh Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Trà Vinh (1).

So với ngày hôm qua, số ca tử vong do COVID-19 hôm nay tăng 5 ca (ngày 19/11 có 102 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 95 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.685 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong hơn 1 tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP (từ 11/10-19/11/2021), cả nước ghi nhận 105.543 ca cộng đồng. So với tháng trước đó, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca bệnh mắc trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước (trong tuần số mắc cộng đồng tăng tại 35 tỉnh, thành phố) do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus.

