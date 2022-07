Tin tức 24h qua: Vừa mở cửa nhà trọ, cô gái bị thanh niên đẩy ngã, sàm sỡ

Thứ Hai, ngày 18/07/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vừa mở cửa nhà trọ, cô gái bị thanh niên đẩy ngã, sàm sỡ; Hú vía khi thấy bé gái ngồi trên người tài xế cầm vô lăng điều khiển xe... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vừa mở cửa nhà trọ, cô gái bị thanh niên đẩy ngã, sàm sỡ

Trưa 18/7, mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị thanh niên tấn công, đẩy ngã và sàm sỡ ngay khi vừa mở cửa khu nhà trọ. Thực hiện xong hành vi sàm sỡ của mình, thanh niên nói trên đã ngay lập tức bỏ chạy.

Sau khi bị tấn công, cô gái đã vội vàng khoá cửa khu nhà trọ rồi đi lên phòng.

Chiều 18/7, một lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh clip một cô gái trẻ bị đẩy ngã, sàm sỡ xảy ra tại một ngõ nhỏ thuộc phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam.

Theo vị này, qua xác minh, bị hại chưa đến cơ quan công an trình báo. Công an phường Thanh Xuân Nam đã chủ động liên hệ và được biết bị hại đang đi làm nên chưa tới cơ quan công an làm việc.

Hú vía khi thấy bé gái ngồi trên người tài xế cầm vô lăng điều khiển xe

Theo anh N.H.Đ ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khoảng 9h20 ngày 17/7 anh đang trên đường đi làm. Khi anh Đ đang đi qua đoạn đường Rạch Gầm hướng ra ngã tư đường Lê Lợi thuộc phường 1, TP Mỹ Tho thì bất ngờ chứng kiến cảnh tài xế xe ô tô con loại 4 chỗ ngồi để 1 bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người, trong lúc xe di chuyển người đàn ông để bé gái ôm vô lăng điều khiển xe.

Nhiều người hú vía khi thấy bé gái ngồi trên người tài xế cầm vô lăng điều khiển xe

Thấy hành vi quá nguy hiểm nên anh Đ đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội. Tiếp đó thì đoạn clip này được nhiều trang mạng khác chia sẻ lại.

Sáng ngày 18/7, phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa chỉ đạo Đội CSGT Công an TP Mỹ Tho tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Cảnh sát giải cứu 4 người trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy

Vào khoảng 0h52 phút ngày 18/7, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 5 tầng ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cảnh sát đưa người mắc kẹt ra ngoài

Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30m2. Các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên.

Cảnh sát PCCC đã dập tắt lửa ở tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại có 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân sinh năm 2004 bị bỏng hiện đang điều trị tại Bệnh viện 103.

Đôi vợ chồng mang con dao dài khoảng 20cm ra gọt trái cây trên máy bay

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN208 từ TP.HCM về Nội Bài lúc 7h58 sáng 18/7. Khi tiếp viên đang phục vụ hành khách theo quy trình thì phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20cm ra gọt trái cây.

Tiếp viên hàng không ngay sau đó đã lập biên bản vụ việc bất thường và tiến hành thu giữ con dao.

Ông Tô Tử Hùng - Trưởng phòng An ninh hàng không (Cục Hàng không VN) cho hay, theo quy định hiện hành, dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm sẽ không được mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của tàu bay.

“Căn cứ hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều khả năng con dao mà hành khách mang lên tàu bay thuộc danh mục bị cấm này”, ông Hùng nói và cho biết: Để có được câu trả lơi chính xác về việc xử lý, sẽ cần thời gian để điều tra, xác minh cụ thể hành vi vi phạm ở khâu nào, vi phạm đến đâu, có cố ý hay không, có uy hiếp an toàn, an ninh hàng không hay không.

“Với nhân viên an ninh, nếu sau khi điều tra mà phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, có thể bị thu giấy phép hành nghề”, ông Hùng thông tin.

Về mức phạt, hành vi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quavua-mo-cua-nha-tro-co-gai-bi-thanh-nien-day-nga-sam-so-50202218...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quavua-mo-cua-nha-tro-co-gai-bi-thanh-nien-day-nga-sam-so-502022187195928746.htm