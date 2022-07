HN: Xôn xao clip cô gái bị thanh niên sàm sỡ, công an vào cuộc xác minh

Cơ quan công an đang xác minh clip từ camera an ninh ghi lại cảnh cô gái trẻ bị đẩy ngã, sàm sỡ ở Hà Nội.

Ảnh cắt từ clip: Cô gái trẻ bị đẩy ngã, sàm sỡ

Chiều 18/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh clip một cô gái trẻ bị đẩy ngã, sàm sỡ xảy ra tại một ngõ nhỏ thuộc phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam.

Theo vị này, qua xác minh, bị hại chưa đến cơ quan công an trình báo. Công an phường Thanh Xuân Nam đã chủ động liên hệ và được biết bị hại đang đi làm nên chưa tới cơ quan công an làm việc.

Trước đó, trưa cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị thanh niên tấn công, đẩy ngã và sàm sỡ ngay khi vừa mở cửa khu nhà trọ. Thực hiện xong hành vi sàm sỡ của mình, thanh niên nói trên đã ngay lập tức bỏ chạy.

Sau khi bị tấn công, cô gái đã vội vàng khoá cửa khu nhà trọ rồi đi lên phòng. Sự việc được cho là xảy ra tại ngõ 62 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

