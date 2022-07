Tin tức 24h qua: Nhiều cơ sở nhà đất ở vị trí đắc địa phải di dời khỏi nội thành Hà Nội

Hà Nội “chốt” danh sách cơ sở nhà đất phải di dời khỏi nội thành; Ông Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật cảnh cáo;... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Hà Nội "chốt" danh sách nhà đất phải di dời khỏi nội thành

Sáng 8/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1).

Theo đó, trong vòng 5 năm tới, 9 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Bùi Duy Cường trình bày tờ trình của UBND TP

Cụ thể, danh mục 9 cơ sở nhà, đất tại 12 quận đề xuất di dời gồm: Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên In Báo Hà Nội Mới; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH một thành viên In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Trong danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội mà HĐND TP vừa thông qua, có nhiều cơ sở nhà đất nằm tại vị trí "đất vàng" nội đô như Nhà máy Bia Hà Nội – Tổng Công ty CP Bia – rượu- nước giải khát Hà Nội với hơn 52.000m2 tại số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình hiện đang hoạt động sản xuất và trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Thêm 1 người nguy kịch trong vụ ngộ độc rượu 2 người chết ở Lâm Đồng

Ngày 8/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận 2 anh em Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi), Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi, ngụ thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau hơn 3 ngày điều trị tích cực.

2 anh em ruột Liêng Jrang Ha Hôn và Liêng Jrang Ha Hải đã tử vong sau 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 7/7, anh Klong Ha Khuynh (36 tuổi, ngụ xã Đạ Nghịt, xã Lát, cùng nhậu với 2 anh em Ha Hôn, Ha Hải) cũng đã phải nhập viện cấp cứu.

Hiện anh Ha Khuynh đang trong tình trạng suy thận cấp, suy gan, rối loạn cân bằng nước, phải lọc máu và điều trị tích cực.

Theo ông Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, hiện các mẫu rượu mà những nạn nhân uống bị ngộ độc vẫn chưa có kết quả xét nghiệm vì rượu mà nhóm người này uống bị ngộ độc được mua từ nhiều quán khác nhau, nên mất nhiều thời gian xác minh.

Trước đó, hai anh em ruột Liêng Jrang Ha Hôn và Liêng Jrang Ha Hải cùng 6 người khác uống rượu. Riêng 2 anh em Hôn và Hải uống đến đêm cùng ngày mới nghỉ.

Ngày hôm sau, 2 anh em Hôn và Hải có triệu chứng đau đầu, mắt mờ, đau lưng nên đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đến ngày 4/7, Ha Hải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Sau đó 1 ngày, Ha Hôn cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: PLO

Sau khi xem xét đề nghị của UBKT Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Uỷ ban nhân dân TP và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn TP; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND TP và một số sở, ngành bị xử lý hình sự.

Cá nhân ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế - xã hội của TP và cá nhân ông Phong.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhận gần 7 tỷ đồng của trùm buôn lậu

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã có kế hoạch xét xử 14 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển.

Các bị can nêu trên có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do bị can Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu. Hiện, Hữu đang bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội "Buôn lậu".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày 12 - 14/7/2022, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh

Trong đó, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 - Lê Văn Minh bị cáo buộc "vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn" đã trực tiếp nhận và thông qua vợ con, nhận của "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), tổng số tiền 6,9 tỷ đồng. Hữu đưa tiền để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.

