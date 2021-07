Tin tức 24h qua: Em bé 10 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt dặm trường ​​​​​đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Em bé 10 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt dặm trường ​​​​​đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An; Cụ ông cầm mũ cối tấn công cảnh sát bị phạt hành chính 2 triệu đồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Em bé 10 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt dặm trường ​​​​​đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An

Trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm thông tin của vợ chồng anh Xồng Bá Xò làm công nhân ở Bình Dương bế theo đứa con vừa mới sinh được 10 ngày đi xe máy vượt hơn 1400km từ Bình Dương về Nghệ An tránh dịch khiến ai cũng thương xót.

Anh Xò tâm sự công ty đóng cửa suốt gần 2 tháng khiến vợ chồng lâm vào cảnh túng thiếu. Tháng trước, hai vợ chồng anh đã dự định về quê, nhưng vì vợ mang bầu sắp sinh nên phải ở lại. Ngày 21/7, vợ anh sinh được bé trai 2,6kg, cả nhà ở trong viện 4 ngày sau đó ra viện.

Vợ chồng anh Xò cùng con nhỏ đã được đưa lên xe ô tô về quê.

Tiền tiết kiệm cũng không còn, kinh tế ngày càng khó khăn, hai vợ chồng anh Xò tính liều, ôm con chạy xe máy về Nghệ An. Vợ chồng anh quấn đứa con khoảng 10 ngày tuổi trong khăn rồi xuất phát. Trong đoàn còn có hơn 50 người đồng hương khác, trong đó có cả anh trai và chị dâu. Tuy nhiên, do hành trình về quê, xe anh Xò nhiều lần bị hỏng, con lại còn nhỏ nên tụt lại phía sau, lạc anh chị.

Chiều 31/7, gia đình anh đang được một số nhà thiện nguyện lái ô tô chở từ Đà Nẵng về Nghệ An sau hành trình chạy xe máy từ Bình Dương ra đến Đà Nẵng. Dự kiến, tối nay vợ chồng anh sẽ về đến quê nhà. Ngoài ra các nhà thiện nguyện còn tặng vợ chồng anh 3 triệu đồng để mua sữa cho con, chiếc xe máy hư hỏng nặng được sửa gửi về sau.

Cụ ông cầm mũ cối tấn công cảnh sát bị phạt hành chính 2 triệu đồng

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ông N.V.H. (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) không đeo khẩu trang khi ra đường trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông H. không đeo khẩu trang, cầm mũ cối tấn công cảnh sát bị đưa về phường.

Khi được một cán bộ công an nhắc nhở, thay vì chấp hành, cụ H đã bất ngờ dùng mũ cối đang cầm ở tay đập thẳng vào mặt cán bộ công an. Mặc dù cán bộ công an này chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Vụ việc xảy ra vào chiều 30/7 tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho biết, phường đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông H. về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Còn đối với hành vi chống đối, tấn công cán bộ cảnh sát cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý.

Em bé sinh giữa mùa dịch được đặt tên là "Công An"

Sáng 31/7, hai cán bộ chiến sỹ công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực thì một nữ nhân viên phòng khám sản phụ khoa đến nhờ trợ giúp vì có một sản phụ đang sắp sinh nhưng gọi taxi không được vì đang trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) giúp đỡ 2 mẹ con sản phụ mẹ tròn con vuông.

Cán bộ công an phường Xuân Tảo nhanh chóng bố trí xe cá nhân để nhanh chóng đưa sản phụ đi sinh. Tuy nhiên ngay khi vào xe ô tô, nhận định sản phụ sắp sinh nên cảnh sát đã hỗ trợ nhân viên y tế đưa sản phụ trở lại phòng khám để sinh con. Chỉ ít phút sau, em bé đã ra đời an toàn, mạnh khỏe. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, tổ công tác đã đưa hai mẹ con đến bệnh viện phụ sản Hà Nội để kiểm tra.

Gia đình sản phụ dành lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ công an phường Xuân Tảo, sau sự việc ngày hôm nay cháu bé sẽ được đặt tên là “Công An”.

Các tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Ngày 31/7, Bộ Y tế công bố 8.620 mắc COVID-19 trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 31/7, Thủ tướng đồng ý để các tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày, đồng thời yêu cầu không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép.

Tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế trên một phần phường Chương Dương từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại khu vực trên không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaem-be-10-ngay-tuoicung-bo-mevuot-dam-truongdi-xe-may-tu-binh-du...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaem-be-10-ngay-tuoicung-bo-mevuot-dam-truongdi-xe-may-tu-binh-duong-ve-nghe-an-50202131719582241.htm