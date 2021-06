Tin tức 24h qua: "CĐV Việt Nam được mua 10% tổng số vé phát hành trận UAE- Việt Nam"

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 20:34 PM (GMT+7)

"CĐV Việt Nam được mua 10% tổng số vé phát hành trận UAE- Việt Nam"; Bộ Y tế công bố ca tử vong số 60, 61 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Trước thông tin các CĐV Việt Nam tại Dubai không mua được vé xem trận đấu với ĐT UAE vì vé dành cho đội khách đã bán hết, ngày 13/6, VFF cho hay, phía Liên đoàn bóng đá UAE khẳng định đã bán vé cho các CĐV Việt Nam chứ không có chuyện “ôm” hết vé. Vì vậy, ở trận đấu ngày 15/6 với chủ nhà UAE, ĐT Việt Nam tiếp tục có sự đồng hành và tiếp sức từ trên khán đài của các CĐV Việt Nam.

Thông tin CĐV Việt Nam không mua được vé trận đấu với ĐT UAE tràn lan trên mạng xã hội.

Trước ngày khởi tranh, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định cho phép 30% số khán giả được vào sân và số lượng chính xác sẽ được tính toán theo điều kiện của từng địa điểm thi đấu. Trong đó, đối với các trận đấu không có sự tham gia của đội bóng chủ nhà UAE, số lượng vé sẽ được chia đều cho hai đội bóng tham gia thi đấu. Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của ĐT UAE, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

Các khán giả phải được tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 và cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48h trước khi vào sân.

Bộ Y tế công bố ca tử vong số 60, 61 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam

Hai ca tử vong này đều có bệnh lý nền nặng liên quan đến COVID-19.

Ca tử vong số 60: Bệnh nhân 8512, 87 tuổi, có địa chỉ tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của BN8231.

Tiền sử: Tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim năm 2017, Parkinson. Bệnh nhân già yếu không tự sinh hoạt cá nhân được mà cần bệnh nhân 8231 chăm sóc hằng ngày.

Bệnh nhân tử vong ngày 13/6/2021. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, Parkinson.

Ca tử vong số 61: Bệnh nhân 4731, 60 tuổi, có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội.

Bệnh nhân tử vong ngày 13/6/2021.Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên nền bệnh nhân u Lympho Non-Hodgkin.

Phát thanh viên đọc nhầm kết quả, Xổ số Hậu Giang lên tiếng

Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/6, dưới sự giám sát của Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh, Xổ số Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng đối với kỳ vé K2T6 mở thưởng ngày 12/6.

Trong quá trình quay thưởng đến giải nhì (trị giá 15 triệu đồng/vé), hội đồng phát hiện phát thanh viên đọc kết quả không đúng với trái banh được xổ nên đề nghị họp để kiểm tra trước khi có kết quả công bố chính thức.

Qua cuộc họp và kiểm tra, hội đồng thống nhất kết luận "Em thiếu nhi quay số đứng hàng đơn vị đã rút nhầm thẻ báo số hàng đơn vị là số 7, thay vì rút thẻ báo số 6 như trái banh được xổ". Phát thanh viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã đọc số theo thẻ báo mà không đọc theo số trái banh được xổ là sai.

Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang xác nhận kết quả mở thưởng giải nhì căn cứ theo số trái banh được xổ là 92616 (thay vì 92617).

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần

Ngày 14/6, Bộ Y tế công bố 266 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 10810 ca.

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý với các đề xuất tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 15 thêm 14 ngày nữa; quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 cũng chuyển sang áp dụng theo Chỉ thị 15.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã hoàn tất xét nghiệm RT-PCR tầm soát cho toàn bộ nhân viên, trong số này có 925 mẫu âm tính, 55 ca dương tính, tăng thêm 2 trường hợp so với ngày hôm qua. Những ca dương tính hiện đang được cách ly điều trị tại khoa Nhiễm A-D, hoàn toàn không có triệu chứng bất thường.

Tại Nghệ An, do bệnh nhân nhiễm COVID-19 N.T.M. ban đầu khai báo thiếu trung thực, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M. từng có mặt. Ngày 14/6, công an TP Vinh đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

