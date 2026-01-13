Nga phá vỡ 'vùng an toàn' của Mỹ bằng tên lửa siêu thanh mới

Oreshnik đã hai lần được Nga thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế tại Ukraine. Lần đầu diễn ra vào cuối năm 2024, trùng với thời điểm Moscow lần đầu công bố sự tồn tại của loại tên lửa này. Lần thứ hai diễn ra ngày 8/1, trong một cuộc phô trương sức mạnh quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở vùng Lviv, gần biên giới phía tây Ukraine.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Điểm khiến Oreshnik đặc biệt đáng chú ý là tầm bắn thực tế của nó. Trong khi các ước tính ban đầu cho rằng tên lửa này chỉ đạt khoảng 4.000 km, những đánh giá mới nhất của phương Tây cho thấy Oreshnik có thể vươn tới 5.500 km. Con số này mang ý nghĩa chiến lược rất lớn, bởi nếu được phóng từ các khu vực Bắc Cực, Oreshnik hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lục địa Mỹ, bao gồm thủ đô Washington DC, Chicago và nhiều thành phố lớn khác.

Quan trọng hơn, Oreshnik có thể mang đầu đạn thông thường, không phải hạt nhân. Điều này khiến nó trở thành vũ khí phóng từ mặt đất đầu tiên của Nga có khả năng tiến hành các cuộc tấn công siêu thanh phi hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ. Trước đây, khả năng tấn công như vậy gần như chỉ tồn tại dưới dạng kế hoạch của Mỹ trong chương trình "Đòn tấn công toàn cầu nhanh chóng" (Prompt Global Strike), nhưng Nga đã hiện thực hóa năng lực này sớm hơn nhiều năm.

Trước khi Oreshnik xuất hiện, Nga có rất ít lựa chọn để tiến hành các đòn tấn công phi hạt nhân nhằm vào lục địa Mỹ. Những phương án chủ yếu bao gồm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M hoặc từ các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95MSM và Tu-160M. Tuy nhiên, các tên lửa hành trình cận âm này tương đối dễ bị đánh chặn. Trong khi đó, tên lửa siêu thanh Zircon dù đã được tích hợp lên tàu ngầm từ năm 2025, lại được tối ưu cho nhiệm vụ tấn công tàu chiến hơn là các mục tiêu trên bộ.

Oreshnik khắc phục hầu hết những hạn chế đó. Mỗi tên lửa mang theo sáu phương tiện lượn siêu thanh có khả năng cơ động và thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay. Kết hợp với tốc độ cực cao, đặc tính này khiến việc đánh chặn Oreshnik trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả với các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất.

Việc Nga triển khai một loại vũ khí có thể thực hiện các đòn tấn công siêu thanh phi hạt nhân vào nhiều mục tiêu trên đất Mỹ được xem là bước phát triển lớn trong quan hệ đối đầu chiến lược giữa hai quốc gia. Điều này làm gia tăng mức độ "dễ bị tổn thương lẫn nhau", đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và NATO đang tăng cường đáng kể năng lực quân sự dọc theo biên giới Nga.

Các mục tiêu tiềm năng của Oreshnik có thể bao gồm những cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng then chốt của Mỹ, như căn cứ Không quân Whiteman tại bang Missouri – nơi triển khai các máy bay ném bom tàng hình B-2, hay dây chuyền sản xuất tiêm kích F-35 tại Fort Worth, Texas.

Trước đây, một số nhà lập pháp Nga cũng từng đề cập đến khả năng xuất khẩu Oreshnik cho các đối tác, cho thấy Moscow có thể tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào việc phát triển các hệ thống vũ khí có khả năng tiến hành các đòn tấn công chiến thuật tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên đất liền Mỹ.