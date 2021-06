Liên đoàn bóng đá UAE nói gì trước thông tin “ôm” hết vé của CĐV Việt Nam?

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE sẽ diễn ra vào 23h45 theo giờ Việt Nam ngày 15/6/2021. Hiện ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm sau 7 trận (5 thắng, 2 hòa), hơn ĐT UAE 2 điểm, vì vậy, ĐT Việt Nam cần tối thiểu một kết quả hòa để giành quyền vào vòng loại thứ ba và cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Trong trường hợp cán đích ở vị trì nhì bảng G, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có cơ hội rất lớn để sở hữu tấm vé đi tiếp khi so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Nếu kết thúc vòng loại thứ hai với vị trí nhì bảng G, ĐT Việt Nam sẽ phải so kè với 7 đội bóng ở các bảng đấu khác (5 đội có thành tích tốt nhất được đi tiếp). Do đã chắc chắn có thành tích tốt hơn hai đội nhì bảng F Kyrgyzstan và bảng H Lebanon nên ở lượt đấu cuối, ĐT Việt Nam chỉ cần quan tâm đến 5 đối thủ Oman, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran và Jordan. Trong số các đối thủ này, Oman chắc chắn hơn ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng nhì bảng do đã có 12 điểm. 4 đội bóng Trung Quốc, Uzebekistan, Iran và Jordan đều đang kém điểm ĐT Việt Nam, nên chỉ cần 1 trong các đội Trung Quốc (10 điểm, hiệu số +11), Uzbekistan (9 điểm, hiệu số +6), Iran (9 điểm, hiệu số +5), Jordan (8 điểm, hiệu số +5) không thắng, Việt Nam sẽ chính thức có vé. Với trường hợp của Trung Quốc, nếu họ thua thì sẽ xếp dưới Việt Nam, còn hòa xếp trên vì có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.