Tin tức 24h qua: Tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết

Tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết

Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, ngày 10-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

Do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này. Chủ tọa cũng thông báo không cần trích xuất bị cáo Trang đến tòa vào ngày tuyên án.

Tòa tuyên y án Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25-11-2022, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Trang về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột cháu bé) bị phạt ba năm tù về tội hành hạ người khác, năm năm tù về tội che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Phía bị hại kháng cáo, đề nghị hủy án sơ thẩm để xử lý Thái vai trò đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX không chấp nhận nội dung kháng cáo nêu trên.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sống như vợ chồng và cháu A. sống cùng cặp đôi này.

Từ ngày 7-12-2021 đến ngày 22-12-2021, Trang đã nhiều lần đánh đập dã man, bắt cháu A. nhốt vào chuồng chó, không cho mặc quần áo. Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng xung yếu, trọng điểm khiến cháu A. tử vong.

Trong những lần ấy, có lần Thái có đánh cháu A. và nhiều lần thấy Trang ra tay nhưng Thái không can ngăn. Khi cháu A. qua đời, Thái đã chủ động xóa tất cả dữ liệu camera trong căn hộ nhưng không ngờ cơ quan chức năng đã khôi phục được toàn bộ.

Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu bị bắt vì nhận hối lộ

Cơ quan công an thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trì (áo sẫm màu) (Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 10/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì (SN 1969) - Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can Trì theo đúng quy định của pháp luật.

Chui vào chuồng nuốt trọn một con bê, con trăn mắc kẹt

Ngày 10-5, tin từ UBND xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh vận động chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) giao nộp một cá thể trăn đất nặng 40kg (thuộc nhóm IIB, động vật nguy cấp, quý hiếm).

Cá thể trăn đất bị mắc kẹt tại chuồng gà của trang trại nhà chị Thủy

Trước đó, vào chiều 9-5, trong lúc đi ra trang trại, chị Thủy tá hỏa phát hiện con trăn đang mắc kẹt tại chuồng gà.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, con trăn vào trang trại của gia đình chị Thủy đã nuốt một con bê khoảng 2 tháng tuổi rồi bị mắc kẹt.

Sau khi tiếp nhận, chính quyền xã Kỳ Xuân đã phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh bàn giao cá thể trăn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cô gái trẻ cầm dao tấn công, 3 thanh niên thương vong tại đám cưới

Chiều 10/5, trên Facebook xuất hiện những bài viết có nội dung về một vụ án mạng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo bài đăng, tại 1 đám cưới ở Hà Nội, một cô gái trẻ sinh năm 1996 đã dùng dao tấn công 3 thanh niên khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Nơi xảy ra án mạng

Liên quan đến thông tin này, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP Hà Nội xác nhận vụ án mạng trên xảy ra vào ngày 9/5 tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

“Chúng tôi đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu. Hiện đối tượng đang được Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ và tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo này thông tin.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ, tối 8/5, cô gái này đến đám cưới bạn ở xã Phụng Thượng chơi và xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên. Vụ việc sau đó đã được nhiều người can ngăn hòa giải.

Tuy nhiên đến ngày 9/5, tại buổi lễ thành hôn, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã dẫn tới án mạng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-tuyen-an-vu-be-gai-8-tuoi-bi-di-ghe-bao-hanh-en-chet-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-tuyen-an-vu-be-gai-8-tuoi-bi-di-ghe-bao-hanh-en-chet-a607179.html