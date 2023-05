Bắt Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu

Cơ quan công an thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trì (áo sẫm màu) (Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 10/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì (SN 1969) - Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Cũng trong ngày 10/5, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lực lượng thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can Trì theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án.

