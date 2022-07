Tin tức 24h qua: Nữ hành khách “hồn nhiên” ra sát máy bay đang lăn bánh để… quay video

Cục Hàng không vào cuộc vụ nữ hành khách “hồn nhiên” ra sát máy bay đang lăn bánh để… quay video; “Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nữ hành khách “hồn nhiên” ra sát máy bay đang lăn bánh để… quay video

Theo một video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một nữ du khách đã tạo dáng để quay video khi một máy bay đang lăn vào sân đỗ.

Hành vi của nữ khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính mình và cho hàng không (Ảnh cắt từ video)

Theo báo cáo nhanh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang), sự việc trên xảy ra cách đây khoảng 1 tháng tại sân bay này. Nữ hành khách đang trên xe buýt từ nhà ga ra máy bay, khi xe buýt vừa dừng mở cửa, nữ khách đã chạy ra để tạo dáng quay video.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sân bay Phú Quốc trực tại vị trí máy bay đã phát hiện và tiếp cận, yêu cầu hành khách trên quay lại vị trí an toàn.

“Thời điểm đó sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích do ở sân bay, chưa có hậu quả gì, nên không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối và không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không. Phía sân bay đang tập hợp thông tin để báo cáo thêm”, thông tin từ đơn vị quản lý sân bay cho hay.

Hành động của nữ khách trên được đánh giá là nguy hiểm cho chính mình và uy hiếp an toàn bay, khi động cơ của chiếc máy bay bên cạnh đang hoạt động. Với lực hút của động cơ máy bay tạo ra khi hoạt động, việc có người tiến quá gần sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần một vật dụng nhỏ trên người bị hút vào động cơ cũng nguy cơ gây hư hỏng bộ phận này, thậm chí uy hiếp tính mạng của chính người đó.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, đã xem đoạn video nữ du khách quay cảnh đi ra giữa sân bay khi một máy bay đang lăn vào sân đỗ. Hiện cơ quan này đang vào cuộc xác minh. “Xác minh được chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và thông báo công khai kết quả xử lý”, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định.

Đề nghị giảm án cho Cựu Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cựu Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chiều 12/7, sau 2 ngày thẩm vấn, đại diện VKSND Cấp cao đã đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo kêu oan của Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Tuy nhiên, kiểm sát viên chưa đưa ra đề nghị cụ thể về mức án.

Đối với kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, VKS cho rằng, căn cứ email do Bùi Quang Huy gửi cho bị cáo Chung đề xuất dừng các gói thầu số hóa để giao cho Nhật Cường thực hiện, bị cáo đã 3 lần gọi điện cho cấp dưới, yêu cầu dừng thầu để “ưu ái” cho Nhật Cường trúng thầu.

Từ đó, cho thấy Công ty Nhật Cường có mối quan hệ mật thiết với UBND Hà Nội và sau chỉ đạo của bị cáo Chung, Nhật Cường đã được tham gia đấu thầu và trúng thầu. Vì vậy, tòa sơ thẩm kết luận bị cáo Chung lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là phù hợp, không oan. Mức án 3 năm tù do TAND Hà Nội đưa ra cũng phù hợp.

Giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Chung và gia đình cung cấp một số tài liệu như hồ sơ bệnh án, hơn 85 bằng khen, giấy khen của bị cáo và người thân để làm tình tiết giảm nhẹ. VKS cho rằng, đây là những tình tiết mới để làm căn cứ xem xét.

Tại toà hôm nay, dù vẫn kêu oan nhưng ông Chung cũng thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc dù cho rằng việc làm này chưa đáng bị xét xử. VKS đánh giá ông đã thành khẩn khai báo.

“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt

Nội dung vụ án thể hiện: Năm 2021, Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố cáo về việc Nhâm Hoàng Khang xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến các đường dây cờ bạc rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng.

Đầu tháng 10/2021, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Qua theo dõi, công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang tại TP Cần Thơ.

Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Khang được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

Cuộc truy sát hãi hùng lúc rạng sáng của kẻ có tiền sử tâm thần

Đối tượng Lương Văn Thảo sát hại 4 người bị bắt giữ

4 giờ sáng 12/7, Lương Văn Thảo (SN 1983, trú xóm Văn Giang, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An) bất ngờ cầm dao xông sang chém chú ruột của mình là ông L.V.V. bị thương nặng.

Chưa dừng lại, đối tượng này sau đó cầm dao sang nhà hàng xóm chém vợ chồng anh V.C.K (SN 1976) và chị H.T.H (SN 1986) (lúc này đang ngủ) khiến chị H. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương nặng.

Không dừng lại, Thảo sang nhà ông V.C.T. (Công an viên xã Nghĩa Thái) đánh vợ anh T. khiến chị này bị thương.

Sau khi gây ra vụ truy sát, Lương Văn Thảo bị ông V.C.T. quật ngã. “Hàng xóm có mang đến 1 đoạn dây thừng, tôi dùng dây trói đối tượng Thảo, sau đó gọi điện trình báo sự việc với Công an xã Nghĩa Thái”, ông T. kể lại.

Chính quyền xã Nghĩa Thái cho biết, những người bị chém không có mâu thuẫn gì với Lương Văn Thảo. Thảo có tiền sử bệnh tâm thần, hiện đang được hưởng bảo trợ.

