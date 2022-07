Đề nghị truy tố hacker Nhâm Hoàng Khang

Thứ Ba, ngày 12/07/2022 18:17 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau một thời gian dài điều tra, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang.

Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nội dung vụ án thể hiện: Năm 2021, Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố cáo về việc Nhâm Hoàng Khang xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến các đường dây cờ bạc rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt

Đầu tháng 10-2021, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Qua theo dõi, công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang tại TP Cần Thơ.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều.

Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

Điều 170, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội cưỡng đoạt tài sản như sau: 1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-hacker-nham-hoang-khang-20220712171503707.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-hacker-nham-hoang-khang-20220712171503707.htm