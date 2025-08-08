Thế giới 24h: Thông điệp mới của ông Zelensky về đàm phán với Nga

Ông Zelensky bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga (ảnh: Reuters)

Ukraine và phương Tây thảo luận về kế hoạch đàm phán với Nga

Hôm 7/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo phương Tây về kế hoạch tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh song phương và một hội nghị thượng đỉnh ba bên nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

“Hôm qua, nhiều hình thức tiềm năng cho các hội nghị thượng đỉnh nhằm mang lại hòa bình đã được thảo luận – 2 cuộc gặp song phương và một cuộc gặp ba bên”, ông Zelensky phát biểu trên mạng xã hội X, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

“Ukraine không e ngại các cuộc gặp và hy vọng phía Nga cũng có cách tiếp cận tương tự. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Yury Ushakov – cố vấn Điện Kremlin – cho biết, Tổng thống Nga Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong “tuần tới”.

Theo Kyiv Independent, hôm 6/8, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã thông báo về kết quả cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với Tổng thống Nga Putin tại Moscow.

Theo New York Times, cuộc gọi còn có sự tham gia của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông có thể gặp Tổng thống Nga Putin “rất sớm”, sau cuộc họp “rất hiệu quả” của đặc phái viên Mỹ Witkoff tại Moscow.

Ukraine: Số người tin vào khả năng gia nhập NATO giảm mạnh nhất 3 năm

Số lượng người Ukraine lạc quan về khả năng nước này gia nhập NATO đã giảm khoảng 1/2 trong vòng 3 năm qua, kết quả khảo sát do Viện Gallup (Mỹ) công bố hôm 7/8 cho thấy.

Lực lượng Ukraine triển khai súng máy, tìm cách bắn hạ UAV trong đêm (ảnh: CNN)

Theo Gallup, kết quả khảo sát mới cho thấy, chỉ có 32% số người được hỏi tin rằng Ukraine có thể gia nhập NATO trong vòng 10 năm tới – mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Năm 2023, tỷ lệ người dân Ukraine tin rằng nước này có thể sớm gia nhập NATO là 69% (mức cao nhất).

Kết quả khảo sát hôm 7/8 của Gallup cũng cho thấy, 17% số người được hỏi tin rằng Ukraine có thể gia nhập NATO trong vòng 10 – 20 năm tới, và 8% tin rằng điều này có thể thành hiện thực trong hơn 20 năm nữa.

Trong khi đó, 33% số người tham gia khảo sát cho biết, họ không tin rằng Ukraine có thể trở thành thành viên NATO – mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 30/9/2022, Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO.

Tham vọng gia nhập NATO của Ukraine được cho là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Brazil bị Mỹ áp mức thuế 50%, Trung Quốc lên tiếng

Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì quyết định áp đặt mức thuế quan “bất hợp lý” đối với Brazil, RT hôm 7/8 đưa tin.

Trong tuyên bố mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh “ủng hộ mạnh mẽ Brazil trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia”, đồng thời “phản đối sự can thiệp từ bên ngoài đối với các vấn đề nội bộ của Brazil”.

Ông Vương Nghị cũng nói thêm rằng, Trung Quốc ủng hộ Brazil trong việc “chống lại các biện pháp thuế quan mang tính bắt nạt” và tăng cường hợp tác giữa các nước, đặc biệt là thông qua BRICS – Nhóm các nền kinh tế mới nổi.

Theo RT, ông Vương Nghị hôm 6/8 đã có cuộc điện đàm với ông Celso Amorim – cố vấn cấp cao của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng, “việc sử dụng thuế quan như một loại vũ khí để đối phó các quốc gia khác là “không bền vững” và có thể “làm suy yếu các quy tắc của WTO”.

Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp dụng thuế bổ sung 40% đối với Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50%.