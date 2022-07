Tin tức 24h qua: Cán bộ CSGT ở Hậu Giang vừa chửi tục vừa nghe điện thoại khi lái xe

Thứ Bảy, ngày 02/07/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cán bộ CSGT ở Hậu Giang vừa chửi tục vừa nghe điện thoại khi lái xe; Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cán bộ CSGT ở Hậu Giang vừa chửi tục vừa nghe điện thoại khi lái xe

Trong ngày hôm qua (1/7), trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cán bộ CSGT di chuyển trên ôtô. Trong đó, người cầm lái không thắt dây an toàn, vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại di động. Thậm chí, người này còn liên tục chửi tục. Rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc và yêu cầu ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm việc này.

Hình ảnh CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại được cắt ra từ clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Bước đầu xác định vào ngày 25/6, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh TP Cần Thơ với Sóc Trăng) thì phát hiện một tài xế lái ôtô vi phạm tốc độ nên lập biên bản. Sau đó, đại úy Lê Vũ Đức (cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang) đã lái chiếc xe vi phạm về chốt. Đi cùng với ông Đức là đại úy Phan Thành Đỉnh (cũng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang).

Chiều 2/7, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Việt Nam phản ứng việc Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình

Ngày 2/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28 đến 29/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Lập trường của Việt Nam đối với việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là rõ ràng, nhất quán và được khẳng định trong nhiều năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn nhấn mạnh đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe doạ hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ

Ngày 2/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP HCM, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM và các đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Trí Dũng; Phan Thị Bích Hạnh; Nguyễn Đỗ Nguyên; Lương Ngọc Tuấn - Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kết luận bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, đại diện Chủ đầu tư chủ mưu và các đồng phạm gây thiệt hại cho cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 54 Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai người bị hại.

Bộ Y tế đề nghị 9 bộ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, nhân viên trong tuần đầu tháng 7

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi 9 bộ về việc tăng cường tiêm vắc-xin Covid-19 cho quân nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, 9 bộ nhận công văn gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Y tế đề nghị 9 Bộ nhận công văn ngay trong tuần đầu tháng 7 này tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên trong ngành.

Các Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên hệ với cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để được tiêm chủng.

Bão số 1 Chaba đã đi vào đất liền Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (2/7), bão số 1 Chaba đã đi vào đất liền khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Chaba. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Hồi 16 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Trên biển, trong chiều tối và đêm nay (2/7) do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ nay đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacan-bo-csgt-o-hau-giang-vua-chui-tuc-vua-nghe-dien-thoai-khi-la...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacan-bo-csgt-o-hau-giang-vua-chui-tuc-vua-nghe-dien-thoai-khi-lai-xe-5020222720026483.htm