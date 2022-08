Tin tức 24h qua: Nguyên nhân thanh niên 19 tuổi bất ngờ ngã nhào rồi tử vong khi đang hát karaoke

Nguyên nhân thanh niên 19 tuổi bất ngờ ngã nhào rồi tử vong khi đang hát karaoke; Khai trừ Đảng Giám đốc CDC Tiền Giang cùng 3 thuộc cấp;... là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Nguyên nhân thanh niên 19 tuổi bất ngờ ngã nhào rồi tử vong khi đang hát karaoke

Hiện trường vụ điện giật khiến nam thanh niên tử vong

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long khám nghiệm, làm rõ cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Hải (19 tuổi, quê ở Hà Nam).

Theo công an, khoảng 20h tối 21/8, Hải mở loa kẹo kéo tại nhà bà nội ở xã Thanh Lương, thị xã Bình Long để hát karaoke.

Trong lúc vừa hát vừa sửa micro, nam thanh niên bất ngờ bị điện giật ngã nhào xuống nền nhà bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính.

Hiện Thiếu tướng Phạm Trường Sơn là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Thừa Thiên - Huế.

Khai trừ Đảng Giám đốc CDC Tiền Giang cùng 3 thuộc cấp

Trụ sở CDC tỉnh Tiền Giang

Chiều 22/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Chơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang.

3 thuộc cấp của ông Chơn cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng là Võ Thanh Bình, Triệu Vương Tuyền và Đặng Minh Uy.

Lý do 4 cán bộ trên bị kỷ luật là vì sau khi có thông tin CDC một số tỉnh liên quan đến việc vi phạm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, tỉnh Tiền Giang đã có yêu cầu, động viên nếu cá nhân nào nhận quà từ Công ty Việt Á thì phải trung thực khai báo và nộp lại. Tuy nhiên, các cá nhân trên có vi phạm trong việc nhận quà (tiền) từ nhân viên của Công ty Việt Á nhưng không khai báo và nộp đúng quy định.

7 học sinh nhập viện sau khi hút thuốc lá điện tử

Ngày 22/8, đại diện Trường THPT Yên Hưng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, 7 học sinh của trường đã được đưa tới Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên sau khi có các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn.

Các em này cho biết, đã sử dụng thử thuốc lá điện tử của một bạn tên L mang đến. Lần đầu sử dụng và chưa ăn sáng nên các em bị chóng mặt, buồn nôn.

Em L sau đó cũng thừa nhận mang thuốc lá điện tử đến lớp và rủ các bạn sử dụng.

Trèo vào nhà lấy chìa khoá bỏ quên, người đàn ông ngã xuống đất tử vong

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè phố Bạch Mai

Sáng 22/8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h ngày 21/8 người dân quanh khu vực ngã tư Bạch Mai - Trần Khát Chân, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa số nhà 23, phố Bạch Mai.

Ngay sau đó, cơ quan y tế và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, xác định người đàn ông đã tử vong.

Theo công an quận Hai Bà Trưng, nạn nhân là chủ cửa hàng kinh doanh gần nơi tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân do quên chìa khóa trong nhà nên đã trèo lên cây cao tiếp giáp gần nhà để vào trong, tuy nhiên do trơn trượt nên đã ngã xuống đất.

