Tin tức 24h qua: “Cụ” đa trăm tuổi được Hà Nội bảo tồn bất ngờ gãy trong đêm

“Cụ” đa trăm tuổi được Hà Nội bảo tồn bất ngờ gãy cành, ùn tắc kéo dài; Tiết lộ bất ngờ về nghi can chém thương vong 3 người ở Thanh Hóa… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

“Cụ” đa trăm tuổi được Hà Nội bảo tồn bất ngờ gãy

Sáng 13/6, lãnh đạo Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, một cành lớn của cây đa cổ thụ trên đường Võ Chí Công bất ngờ bị gãy đổ.

Cành lớn của cây đa bị đổ, chắn ngang lối lên đường trên cao Nhật Tân – Cầu Giấy

Cành cây bị đổ cao khoảng 10m, đổ chắn ngang lối lên đường trên cao hướng Nhật Tân – Cầu Giấy. Do nhánh lên đường vành đai 2 trên cao hướng đi Cầu Giấy bị phong tỏa để xử lý hiện trường nên giao thông ùn tắc kéo dài.

“Rất may, khi cành cây đổ không có người hay phương tiện bị đè trúng. Hiện chúng tôi đã xử lý xong cành cây này, các phương tiện đi lại được bình thường”, lãnh đạo Đội CSGT số 2 nói.

Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, cây đa cổ thụ có cành bị gãy đổ cao khoảng hơn 20m, tuổi đời trên 100 năm. Hằng năm, đơn vị vẫn thường xuyên cắt tỉa cành. Tuy nhiên, cành cây bị đổ hôm qua là do thân cây bị mục bên trong, đây cũng là cành lớn nhất của cây.

Cây đa cổ thụ có cành cây bị gãy đổ có tuổi đời trên 100 năm

Cách đây hơn 6 năm, khi mở rộng đường Vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy, Hà Nội đã giữ lại cây đa trăm tuổi này (tại khu vực cổng làng Nghĩa Đô) để bảo tồn.

ĐBQH: Hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế gần như đã “đóng băng”

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Trong buổi thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sáng 13/6, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ đánh giá ban soạn thảo đã xây dựng dự án công phu, nghiêm túc, với nhiều chính sách mới được đưa ra.

Song, qua theo dõi các vụ án xảy ra trong lĩnh vực y tế, bà Thuỷ nhận thấy, việc “thổi giá” không chỉ xảy ra trong các vụ án đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, mà còn được phát hiện qua việc triển khai các đề án liên doanh liên kết, hợp tác đặt máy móc thiết bị khám chữa bệnh.

Nguyên nhân của thực trạng trên có nhiều, nhưng theo các chuyên gia, thì một trong những nguyên nhân quan trọng là hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, thiếu chặt chẽ, có nhiều lỗ hổng.

“Xã hội hoá y tế hiện nay gần như đã tạm dừng, các hoạt động mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gần như đã đóng băng, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh của người dân càng ngày càng nâng cao, các bệnh viện, nhà quản lý đang trông chờ vào việc sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật, trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà Quốc hội đang thảo luận”, bà Thuỷ nêu.

2 người thiệt mạng sau va chạm với xe phân khối lớn

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 13/6, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối 12/6, một chiếc xe máy đang sang đường thì bất ngờ va chạm với một xe mô tô phân khối lớn. Sau va chạm, xe này văng ra va chạm tiếp với một xe máy khác đi bên cạnh.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 3 xe máy bị hư hỏng nặng.

3 người ở Thanh Hoá bị chém thương vong: Nghi can có biểu hiện hoang tưởng

Lê Văn Lượng tại thời điểm bị bắt giữ

Liên quan đến vụ 3 người bị chém thương vong ở Thanh Hoá, chiều 13/6, trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Lê Văn Lượng (SN 1984, ở làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang giám định tâm thần đối với Lượng vì đối tượng có dấu hiệu bất ổn về thần kinh.

“Lê Văn Lượng là đối tượng nghiện rượu nặng và có biểu hiện bị hoang tưởng. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định giữa các nạn nhân và Lượng không có mâu thuẫn lớn trong cuộc sống, chỉ có một vài bất hoà nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên, vào tối ngày gây án, Lượng bất ngờ dùng dao chém các nạn nhân mà không có lý do. Tại cơ quan công an, Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội”, vị cán bộ này thông tin.

Trước đó, đêm 9/6, Lê Văn Lượng đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi, cùng trú tại làng Đô Sơn). Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang chém một người đàn ông cùng thôn.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị P.T.H đã tử vong. Gây án xong, Lượng bỏ trốn lên núi. Sau 1 đêm và 1 buổi sáng lẩn trốn, Lượng xuống tìm thức ăn thì bị phát hiện.

