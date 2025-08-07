UAV tầm xa Geran-2 của Nga thêm tính năng mới, có thể gây họa lớn cho xe tăng Ukraine?

Mảnh vỡ UAV Geran-2 mang theo mìn PTM-3 được tìm thấy ở vùng Sumy. Ảnh: United24 Media.

Theo cơ quan cảnh sát quốc gia Ukraine và các nguồn tin quân sự, vụ việc lần đầu được ghi nhận ở vùng Sumy, nơi phòng không Ukraine đã bắn hạ một UAV Nga trước khi nó thả hết số mìn mang theo.

UAV bị bắn hạ được xác định là một biến thể cải tiến của mẫu UAV tầm xa mang thuốc nổ Shahed/Geran-2. Ngoài năng lực tập kích mục tiêu nhờ khối thuốc nổ mang theo, UAV Geran-2 giờ đây còn có thể mang theo hai ống chứa mìn chống tăng PTM-3.

UAV này rải mìn bằng cách sử dụng một liều nổ nhỏ để đẩy mìn ra giữa hành trình bay. Khi rơi xuống đất, mìn sẽ tự động kích hoạt.

Ảnh nhiệt chụp UAV Geran-2 cho thấy nó mang theo 2 quả mìn PTM-3 ở bên cánh. Ảnh: United24 Media.

PTM-3 là loại mìn chống tăng nhỏ gọn, vỏ bằng nhựa và được trang bị cảm biến từ tính. Thiết bị sẽ kích nổ khi phát hiện xe quân sự đi ngang qua hoặc dừng lại gần đó. Vỏ nhựa giúp mìn khó bị phát hiện bằng các máy dò kim loại thông thường.

Theo các kỹ sư quân sự Ukraine, loại mìn này phản ứng với biến động từ trường, đặc biệt là khi có vật thể kim loại có kích thước lớn đến gần. Mìn được thiết kế để không phát nổ khi có người lại gần.

Cảnh sát quốc gia Ukraine cảnh báo Nga đang gia tăng sử dụng UAV Geran-2 để rải mìn từ xa tại các tuyến đường giao thông trọng yếu, cánh đồng nông nghiệp và khu vực có tầm quan sát hạn chế.

Mìn PTM-3 được thiết kế để kích nổ khi có xe quân sự, xe bọc thép lại gần. Ảnh: United24 Media.

Lực lượng công binh Ukraine khuyến cáo cư dân nên theo dõi các tuyến đường bay đã biết của UAV Nga, đặc biệt ở gần đường sá, vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy khu vực bị rải mìn từ xa.

Cảnh sát Ukraine cũng đưa ra cảnh báo riêng, khuyến nghị người dân không tiếp cận xác UAV Nga bị rơi, ngay cả khi thiết bị trông có vẻ không hoạt động. Theo cảnh báo, những UAV này có thể chứa thuốc nổ phụ, bẫy mìn hoặc cảm biến, có thể gây thương vong cho người tiếp cận.

Trước đó, các ảnh vệ tinh do Ukraine thu thập cho thấy Nga đã bắt đầu biến khu vực sân bay ở vùng Donetsk thành trung tâm phóng và lưu trữ UAV Geran-2. Các hoạt động xây dựng bao gồm dọn dẹp đường băng, dựng nhà chứa UAV và lắp đặt trạm điều khiển.