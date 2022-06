Nóng trong tuần: Thông tin sốc về kẻ biến thái liên tục sàm sỡ các cô gái trẻ giữa đường

Bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long; Thông tin sốc về kẻ biến thái liên tục sàm sỡ các cô gái trẻ giữa đường;… là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ảnh minh hoạ: Mã đề thi số 202 môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng tội danh như trên.

Ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có thông tin chính thức liên quan đến sai phạm của một số cá nhân trong quá trình xây dựng đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội

Ông Trương Quang Việt - Giám đốc CDC Hà Nội

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt - là Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội tại thời điểm tổ chức đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á, nay là Giám đốc CDC Hà Nội.

Ngoài ông Việt, cơ quan công an cũng bắt giữ 1 đối tượng là Kế toán trưởng CDC Hà Nội, thuộc cấp của ông Việt. Cả 2 đối tượng bị bắt để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gậy hậu quả nghiêm trọng.

Trần tình của cán bộ thuế bị tố say xỉn, xưng hô mày - tao với người dân

Ông T.V.H thừa nhận đã uống rượu vào buổi trưa, khi về phòng lấy áo khoác thì gặp người dân tới làm việc

Ngày 11/6, Cục Thuế tỉnh Kon Tum tiếp tục làm rõ thông tin người dân tố cáo một cán bộ thuế say xỉn, không tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục và xưng hô "mày - tao" với người này.

Liên quan vụ việc, người bị phản ánh là ông T.V.H (Phó Đội trưởng thuộc Đội quản lý thuế liên xã - thị trấn huyện Kon Rẫy, thuộc Chi cục Thuế khu vực số 1 tỉnh Kon Tum) cho biết, vào sáng 8/6, ông đi họp, buổi chiều nghỉ nên buổi trưa đã uống rượu. Sau đó, ông H vào phòng làm việc lấy áo khoác để trở về nhà. Đúng lúc này, ông T.T.N (người dân ở huyện Kon Rẫy) đến hỏi làm thủ tục về thuế. "Tôi nói là đã uống rượu rồi thì không làm việc, hẹn ngày mai quay trở lại" - ông T.V.H cho hay.

Cũng trong ngày 11/6, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 10 đến ngày 20/6, đối với ông T.V.H. để phục vụ công tác xác minh thông tin.

Nóng trong tuần: Thông tin sốc về kẻ biến thái liên tục sàm sỡ các cô gái trẻ giữa đường

Chân dung Vũ Minh Cương - kẻ gây hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô đối với phụ nữ đi đường

Chiều 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Vũ Minh Cương (SN 1990; quê ở Nam Định, tạm trú tại Hà Nội) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cương chính là đối tượng gây ra vụ sàm sỡ vào ngực 1 cô gái ở TP Đồng Hới mà báo chí đã phản ánh.

Tại cơ quan công an Cương khai nhận, ngày 3/6, đối tượng điều khiển xe máy tay ga đi từ Hà Nội vào TP Đà Nẵng để chơi. Trên đường đi dọc Quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh, thành, Cương nhiều lần cho xe áp sát các bé gái và phụ nữ để sàm sỡ hàng chục trường hợp.

Khi tới Quảng Bình, bằng thủ đoạn trên, Cương đã liên tục gây ra 10 vụ sàm sỡ phụ nữ và bé gái đi đường khiến họ nhiều phen hú vía.

Sau khi gây ra nhiều vụ sàm sỡ ở Quảng Bình, Vũ Minh Cương chạy xe vào Đà Nẵng. Trên đường trở về Hà Nội, Cương đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

