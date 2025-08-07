Bắc Kinh lên tiếng vụ ông Zelensky nói có lính đánh thuê Trung Quốc tại chiến trường Ukraine

Trong cuộc họp báo ngày 6-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn bình luận về việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đang chiến đấu gần thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine) có sự tham gia của các lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm Trung Quốc.

Ông Quách khẳng định rằng về cuộc khủng hoảng Ukraine, lập trường của Trung Quốc luôn nhất quán và rõ ràng rằng Bắc Kinh cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình và chấm dứt chiến sự.

“Trung Quốc đã ban hành nhiều cảnh báo an ninh để yêu cầu công dân Trung Quốc tránh xa các khu vực xung đột vũ trang, tránh mọi hình thức tham gia vào xung đột vũ trang và đặc biệt là tránh tham gia vào các hoạt động quân sự của bất kỳ bên nào” - ông Quách khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Bên cạnh người Trung Quốc, Tổng thống Zelensky hôm 4-8 nói rằng lính đánh thuê nước ngoài tham chiến bên cạnh lực lượng Nga cũng đến từ Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và một số quốc gia châu Phi.

Ông Zelensky dẫn các thông tin này từ các báo cáo tiền tuyến do binh sĩ Ukraine cung cấp và đe dọa sẽ có phản ứng với những lính đánh thuê này, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Đáp lại, hôm 5-8, Bộ Ngoại giao Pakistan bác bỏ cáo buộc công dân nước này tham gia chiến sự, cho rằng đây là “vô căn cứ và không có cơ sở”.

Phía Pakistan cho biết sẽ làm việc với Ukraine để làm rõ thông tin lính đánh thuê Pakistan có mặt tại chiến trường Ukraine, đồng thời khẳng định tính đến nay không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra để chứng minh các cáo buộc rằng có người Pakistan tham gia chiến sự.

Cũng trong ngày 5-8, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga - ông Aleksandr Bastrykin cho biết công dân của hơn 10 quốc gia đã cùng Ukraine tham gia các chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk (Nga), theo đài RT.

Theo ông Bastrykin, các nhà điều tra đã xác định được những cá nhân có quốc tịch Brazil, Colombia, Đan Mạch, Georgia, Na Uy, Paraguay, Peru, Thụy Điển, Anh và một số quốc gia khác đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Ukraine trong cuộc chiến.