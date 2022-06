Tình tiết bất ngờ vụ 3 người ở Thanh Hoá bị chém thương vong

Theo một cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Lượng là đối tượng nghiện rượu nặng và có biểu hiện bị hoang tưởng. Trong cuộc sống, giữa các nạn nhân và Lượng không có mâu thuẫn lớn.

Liên quan đến vụ 3 người bị chém thương vong ở Thanh Hoá, chiều 13/6, trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ hình sự Lê Văn Lượng (SN 1984, ở làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Lê Văn Lượng tại thời điểm bị bắt giữ

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang giám định tâm thần đối với Lượng vì đối tượng có dấu hiệu bất ổn về thần kinh.

“Lê Văn Lượng là đối tượng nghiện rượu nặng và có biểu hiện bị hoang tưởng. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định giữa các nạn nhân và Lượng không có mâu thuẫn lớn trong cuộc sống, chỉ có một vài bất hoà nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên, vào tối ngày gây án, Lượng bất ngờ dùng dao chém các nạn nhân mà không có lý do. Tại cơ quan công an, Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội”, vị cán bộ này thông tin.

Theo vị này, từ khi mới 2 tuổi, Lượng đã sang làm con nuôi của dòng họ nhà 3 nạn nhân. Cả họ đã cưu mang, nuôi nấng, thậm chí là tổ chức cưới hỏi cho Lượng khi đối tượng lập gia đình.

Trước khi gây án, Lượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng có lối sống khá “dị” và khép kín. Đối tượng không hay ở địa phương, cũng chẳng giao tiếp với hàng xóm, láng giềng. Kể cả khi về địa phương, Lượng cũng sinh hoạt trên lán ở rừng, tách biệt với mọi người. Đối tượng này cũng không có công việc ổn định, chủ yếu sống bằng nghề đi rừng.

Trước đó, khoảng 22h30 đêm 9/6, tại làng Đô Sơn, Lê Văn Lượng đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi).

Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang chém một người đàn ông cùng thôn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị P.T.H đã tử vong. Gây án xong, Lượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng công an bố trí nhiều chốt chặn truy bắt Lê Văn Lượng

Quá trình bỏ trốn, Lượng di chuyển lên khu vực rừng trên đồi, núi thuộc xã Thạch Lập, đây là khu vực giáp ranh giữa 3 huyện Ngọc Lặc, Bá Thước và Cẩm Thuỷ. Sau 1 đêm và 1 buổi sáng lẩn trốn trên núi, Lượng xuống tìm thức ăn và bị người dân phát hiện, báo tin tới các mũi trinh sát, chốt chặn truy bắt của Công an tỉnh Thanh Hoá.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, truy đuổi và bắt giữ Lượng vào 12h10 trưa 10/6, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật gây án và các đồ vật liên quan mà đối tượng mang theo trên đường lẩn trốn.

