Kịch bản quân đội Ukraine phải từ bỏ thành trì Pokrovsk trước khi Nga “khép nồi hầm”

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận thành phố Pokrovsk. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo ông Stupak, một cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hiện là chuyên gia quân sự, hai gọng kìm của lực lượng Nga quanh Pokrovsk hiện chỉ còn cách nhau chưa đến 15 km. Trong hơn một năm qua, các lực lượng Ukraine đã phòng thủ tại thành phố chiến lược này thuộc vùng Donetsk.

Tuy nhiên, với việc thị trấn Dobropillia gần đó đang bị đe dọa, nguy cơ Nga hoàn tất vòng vây Pokrovsk đang hiện rõ. Nếu thành phố thất thủ, đây sẽ là bước tiến lớn của Nga trong mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk – một trong những mục tiêu Moscow đề ra trong cuộc xung đột.

“Ý đồ của Nga rất rõ ràng – kiểm soát Pokrovsk bằng cách bao vây thay vì giằng co trong giao tranh đô thị. Họ đang cố tạo ra một cái ‘nồi hầm’ khác", ông Stupak nói, theo tờ Euromaidan Press.

Ông cũng cho biết các bước tiến đầu tiên của Nga tại khu vực này đã bắt đầu từ tháng 8/2024, và một đợt tấn công lớn được dự báo sẽ xảy ra vào tháng 9 cùng năm. Tuy vậy, phải đến gần một năm sau, Nga mới tiến gần đến việc bao vây hoàn toàn Pokrovsk.

Tình hình giao tranh ở Pokrovsk không hề thuận lợi với quân đội Ukraine. Ảnh: TID/X.

Theo ông Stupak, nếu khoảng cách giữa các hai gọng kìm của Nga thu hẹp xuống dưới 10 km, quân đội Ukraine có thể phải ra quyết định rút lui để tránh bị bao vây toàn diện vì nguy cơ tổn thất nghiêm trọng.

“Điều này từng xảy ra ở Vuhledar. Lẽ ra có thể giữ lâu hơn, nhưng khi bị bao vây ba phía, Ukraine sẽ buộc phải rút gấp – nhiều khi phải bỏ lại cả khí tài”, ông nói. “Trong lúc rút quân, pháo kích sẽ khiến thương vong rất lớn. Ukraine không thể lặp lại sai lầm đó ở Pokrovsk”.

Hiện vẫn còn 1.342 cư dân ở lại Pokrovsk và 470 người ở thị trấn Rodynske gần đó. Một bộ phận trong số này tỏ vẻ không muốn rời đi, chờ đợi lực lượng Nga tới kiểm soát thành phố.