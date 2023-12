Tin tức 24h qua: Bắt nghi phạm sát hại cô gái mang thai và bố mẹ ở Cà Mau

Bắt nghi phạm sát hại cô gái mang thai cùng bố mẹ ở Cà Mau

Nghi phạm Bùi Vũ Khoa

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4/12, con gái ông P.V.S. từ TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) về thăm cha mẹ ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi đến nơi, chị này phát hiện có mùi hôi thối phát ra từ trong nhà. Lo ngại người thân xảy ra chuyện chẳng lành, chị này đã cầu cứu hàng xóm và trình báo chính quyền địa phương.

Ông Dương Văn Luân (ngụ ấp Láng Cùng) cho biết, sau khi được con gái nạn nhân nhờ phá cửa vào, ông phát hiện ông S. (69 tuổi) và con gái ông S. là chị P.L.K (38 tuổi, đang mang thai) đã tử vong tại 2 phòng ngủ, phía trước có vũng máu. Sau đó, thi thể bà T.T.P (68 tuổi, vợ ông S.) cũng được phát hiện cách nhà khoảng 50m.

Tối 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được Bùi Vũ Khoa (SN 2000, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), nghi phạm gây ra vụ án trên.

Bắt nhiều cán bộ ở An Giang

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Thiền

Sáng 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đặng Trương Minh Thiền (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Minh (SN 1987; Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988; Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build) cùng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lăng Thanh Phong (SN 1975; Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng xác định Tâm giúp Trần Hữu Đức (Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) lập hồ sơ quyết toán khống công trình, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 485 triệu đồng. Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, gây thiệt hại ngân sách trên 1,8 tỉ đồng.

Bị can Thiền không giám sát thi công các công trình, để các đối tượng lập khống hồ sơ xây dựng, chiếm đoạt trên 703 triệu đồng. Thiền cũng giúp Đức và Tâm trong việc thỏa thuận lập hồ sơ quyết toán khống…

Riêng bị can Minh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ, gây thiệt hại ngân sách trên 337 triệu đồng.

Nữ tài xế Mercedes “có cồn” đâm toạc mặt tiền ngôi nhà cổ 150 tuổi trên phố Hàng Bạc

Khoảng 3h30 sáng 4/12, chiếc Mercedes màu trắng do nữ tài xế B.T.L. (SN 2003; trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng từ Mã Mây đi Tạ Hiện. Khi đến trước số nhà 47 Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), xe Mercedes bất ngờ lao thẳng vào mạn trái của ngôi nhà.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến bức tường gạch phía ngoài của nhà số 47 Hàng Bạc bị vỡ vụn, văng khắp mặt đường và vỉa hè. Xe ô tô cũng bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chống đỡ phần mái ngôi nhà tránh nguy cơ đổ sập. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Nữ tài xế sau đó được xác định vi phạm nồng độ cồn m ở mức 2 (vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Ngôi nhà số 47 Hàng Bạc được xây dựng từ năm 1880. Đặc trưng ngôi nhà có lối đi ở giữa, mặt tiền nhô cao (không có vỉa hè bởi thời xưa lòng đường cũng là... vỉa hè, sau người Pháp sang mới quy hoạch theo kiểu mới).

Cắt được cặp nhung nai to hiếm có Nghệ An

Ông Hồ Minh Triêu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận, một người dân trên địa bàn xã này vừa thu hoạch cặp nhung nai có kích thước, trọng lượng “khủng”, bán được với giá 50 triệu đồng.

Đó là gia đình ông Đào Xuân Thuận (52 tuổi, Trưởng thôn 6, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu).

Nghe tin gia đình ông Thuận thu hoạch cặp nhung nai khủng, hàng chục người đã đến để chiêm ngưỡng.

Cặp nhung nai khủng nói trên được gia đình ông Thuận cắt bán vào chiều 2/12. Sau khi cắt, cặp nhung nai có trọng lượng 8,67kg, chiều dài hơn 60cm, phía trên có hình thù như bông hoa mào gà. Nghe tin, hàng chục người dân xung quanh đã đổ xô đến để được chiêm ngưỡng cặp nhung đặc biệt này.

Ông Thuận chia sẻ, con nai này được gia đình tự nhân giống và nuôi đã 8 năm. Đây là năm thứ 6 liên tiếp con nai cho thu hoạch nhung. Mỗi năm, con nai cho cặp nhung to và nặng dần.

Được biết, sau khi thu hoạch, một vị khách trú tại xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) đã đến hỏi và mua lại cặp nai này với giá 50 triệu đồng.

“Hai năm trước con nai này đã được ông Thuận bán cho người khác với giá 380 triệu đồng. Tuy nhiên vì tiếc đây là con nai có giống tốt nên ông Thuận sau đó đã hủy việc mua bán và đành phải mất một ít tiền để giữ lại con nai”, Chủ tịch xã Quỳnh Hoa nói.

