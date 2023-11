Tin tức 24h qua: Đề nghị khen thưởng nữ lao công nhặt được viên kim cương trị giá nửa tỷ đồng

Đề nghị khen thưởng nữ lao công nhặt được viên kim cương trị giá nửa tỷ đồng trả lại cho khách

Ngày 18/11, chị Võ Thị Thùy Dung, nhân viên vệ sinh của cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, đang vệ sinh nhà ga thì nhặt được 1 viên kim cương do hành khách đánh rơi tại lối đi dẫn khách từ máy bay vào nhà ga.

Chị Dung đã bàn giao viên kim cương lại cho Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc của cảng theo đúng quy định. Sau khi rà soát thông tin, Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc đã xác định được đây là tài sản đánh rơi của một nữ hành khách trên chuyến bay VN1207, từ Hà Hội đến Cần Thơ ngày 17/11.

Chị Võ Thị Thuỳ Dung (giữa) bàn giao tài sản lại cho khách

Khi đáp máy bay, khách đã liên hệ bộ phận trên báo mất một viên kim cương có giá trị, kèm thông tin giấy tờ liên quan đến viên kim cương.

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã liên hệ và tiến hành các thủ tục giao trả tài sản lại cho hành khách. Theo thông tin và các giấy tờ có liên quan mà hành khách cung cấp thì viên kim cương này có kích thước 8,85 mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng.

Ngày 21/11, thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, đơn vị đã làm tờ trình đề nghị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề nghị khen thưởng cho chị Dung.

Vì lạc đường, hai thanh niên lái xe gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Khoảng 11h ngày 20/11, hai thanh niên điều khiển xe máy BKS: 51Z1 – 245.34 lưu thông hướng từ đường Trường Sơn, vượt chốt an ninh đi làn ô tô vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Khi chạy tốc độ nhanh đến khu vực ga đến quốc tế, xe máy tông vào một ô tô rồi ngã ra đường và bị lực lượng an ninh cũng như nhiều hành khách tại đây bắt giữ lại, giao cho Đồn công an sân bay (thuộc Công an quận Tân Bình). 2 thanh niên được xác định 15 tuổi và 16 tuổi, quê Đồng Nai.

Lực lượng an ninh và hành khách tại sân bay khống chế 2 thanh niên đi xe máy

Làm việc với cơ quan chức năng, hai thanh niên khai do chạy nhầm vào sân bay chứ không phải cướp giật như mạng xã hội thông tin. Theo đó, người điều khiển xe máy bị phạt hành chính về hành vi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm xe máy đi vào. Mức phạt với hành vi này là 500.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy cũng bị phạt thêm lỗi điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô mà không có bằng lái xe. Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng – 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng sẽ bị lập biên bản vi phạm lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai tài xế ô tô cố tình tông trực diện nhau

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với N.Đ.K (SN 1982; nam, ngụ thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu) và P.H.B.T (SN 1992; nữ, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Xe Lexus bị hư hỏng sau cú tông trực diện vào xe ô tô 5 chỗ, ảnh: Công an TP Bà Rịa

Theo điều tra, khoảng hơn 17 giờ ngày 20/11, K. và T. hẹn gặp nhau tại một quán trà sữa trên đường Bạch Đằng thuộc phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Tại quán nước, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau rồi cả hai điều khiển xe rời khỏi quán. K. điều khiển xe chạy trước, còn T. cũng điều khiển xe đi phía sau.

Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, K. dừng xe chờ tín hiệu đèn đỏ. Lúc này, T. đang bực tức, không chú ý quan sát nên đã va chạm vào đuôi xe của K. Vì bị tông nên anh K. quay đầu xe tông trực tiếp vào đầu xe chị T. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Trao sổ tiết kiệm cho 2 con của đại úy hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Vào chiều ngày 13/11, thượng úy Trần Trung Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Củi thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Bị phát hiện, Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương thượng úy Hiếu vào vùng cổ và ngực.

Ngay sau đó, thượng úy Hiếu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Đại diện Hội LHPN Hà Tĩnh thăm hỏi động viên gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh Hội LHPN Hà Tĩnh)

Ngày 21/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã trao sổ tiết kiệm cùng quà của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho 2 con của liệt sĩ Trần Trung Hiếu. 2 sổ tiết kiệm của Hội LHPN Việt Nam (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng), cùng 2 suất quà của cá nhân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Trước đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu cho 2 con Đại úy Hiếu cho đến năm 18 tuổi.

