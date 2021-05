Tin tức 24 qua: Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh; Việt Nam xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ.. là những tin nóng nhất 24h qua.

Việt Nam xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ

Chiều 4/5, Bộ Y tế cho biết, nước ta vừa có thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca lây nhiễm trong nước tại Đà Nẵng, 10 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm 2996.

Ngày 4/5, Bộ Y tế thông tin, kết quả giải trình tự gene trên một số bệnh nhân COVID-19 gần đây tại nước ta cho thấy, có sự xuất hiện cả biến thể của Anh và biến thể kép của Ấn Độ, đều là những biến thể lây lan nhanh.

Như vậy, từ đầu vụ dịch đến nay Việt Nam có 5 chủng virus SARS-CoV-2 lưu hành, gồm chủng đột biến B.1.1.7 của Anh, chủng Nam Phi, chủng D614G ở châu Âu và chủng ở Vũ Hán và biến chủng kép của Ấn Độ B.1.617.2.

Tại TPHCM, Sở Du lịch TPHCM vừa có văn bản gửi các quận, huyện, TP.Thủ Đức, lãnh đạo các khu, điểm du lịch đang đón khách đảm bảo tuân thủ nghiêm những quy định phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cách ly ngay lập tức nếu du khách có thân nhiệt cao trên 37,5 độ C.

Tại Hà Nội, tạm dừng hoạt động các cơ sở massage, spa... hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, các bữa liên hoan ăn uống đông người để phòng dịch COVID-19 từ từ 0h ngày 5/5.

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh

Sáng 4/5, ông Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã vì có hành động dũng cảm cứu ba nữ sinh đuối nước.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình Nhã.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho người thân của Nhã.

Tại gia đình nam sinh, ông Trung cho hay, khi biết tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn với gia đình và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Trước đó, chiều 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi và tắm biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi đang tắm, Nhã thấy có ba nữ sinh viên bị nước biển cuốn ra xa, đuối nước, chới với kêu cứu.

Nhã liền ứng cứu, dìu được ba nữ sinh viên vào bờ an toàn. Do đuối sức, Nhã bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Khoảng 30 phút sau, Đội cứu hộ biển Thuận An và người dân tìm, đưa được Nhã vào bờ và đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Vĩnh Phúc liên tục phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đêm 3/5, Công an TP.Vĩnh Yên phát hiện tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo, tỉnh Vĩnh Phúc có 39 người quốc tịch Trung Quốc đang cư trú bất hợp pháp.

Đến sáng 4/5, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 13 người quốc tịch Trung Quốc đang cư trú bất hợp pháp tại địa bàn phường Liên Bảo.

Chiều 4/5, Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, trú phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Người phụ nữ liên quan đến vụ việc 52 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh và cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thanh niên 17 tuổi chết đuối giữa hồ bơi đông người mà không ai biết

Chiều 30/4, em Ng.Q.T. (17 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng 2 người thân đi bơi ở một hồ bơi ấp 3, xã Xuân Hưng.

Nam thanh niên giơ tay xin cứu nhưng không ai hay biết

Theo camera ghi lại, trước khi xảy ra sự việc thương tâm, T. giúp đỡ, kéo một người khác lên khỏi bể bơi. Sau đó nhảy xuống bể bơi cùng chiếc phao bơi. Tuy nhiên, khi nhảy xuống, thanh niên này bị tuột tay khỏi chiếc phao bơi.

Do không biết bơi, nam thanh niên đã cố vùng vẫy, giơ tay muốn cầu cứu nhưng rồi từ từ chìm hẳn xuống nước dù lúc đó hồ bơi có nhiều người.

Khi có người phát hiện sự việc thì nạn nhân đã chết đuối.

