Mở rộng tìm kiếm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương, xuất hiện điều nghi vấn

Chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, sau 5 ngày 4 đêm mất tích trong rừng, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại TP Hải Phòng) vẫn chưa được tìm thấy.

Theo vị cán bộ này, dù có mưa lớn nhưng khoảng 100 người đã được huy động, chia thành 11 tổ để tìm kiếm quanh khu vực động Sơn Cung (nơi du khách để lại ba lô), đồng thời mở rộng phạm vi sang địa bàn Thanh Hóa và Hòa Bình (cũ), với hy vọng sớm tìm thấy nam du khách.

Lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm nam du khách mất tích tại VQG Cúc Phương

Trong đó, tổ công tác (gồm anh trai của Mạnh cùng kiểm lâm và công an) tìm kiếm quanh khu vực thác nước, cách động Sơn Cung khoảng 2-3 km. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng phát hiện dòng chữ nghi của Mạnh khắc trên vách đá sâu trong động, với nội dung: “34 HD, TM, 2025, HANG.”

Lực lượng chức năng nhận định, sau khi khắc những dòng chữ này, nam du khách có thể đã tìm đường ra ngoài nhưng bị lạc.

Theo cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương, ngay ngày đầu tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện dòng chữ nói trên. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đó có phải chữ của nam du khách mất tích hay không.

Cũng theo vị cán bộ này, vụ việc anh Mạnh mất tích trong rừng Cúc Phương là trường hợp đặc biệt. Bởi trước đây từng có nhiều du khách lạc trong rừng, nhưng đều được tìm thấy chỉ sau thời gian ngắn tìm kiếm.

Trong lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chữ khắc trên vách đá nghi của nam du khách

Ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh đến VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại. Đến ngày 14/8, anh Mạnh đi tham quan một mình và mất tích. Ba lô của Mạnh được để lại ở cửa động Sơn Cung.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động cả trăm người và chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình tìm kiếm nam du khách nhưng chưa có kết quả.