Nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh thoát chết được tặng huy hiệu đặc biệt

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 13:00 PM (GMT+7)

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh thoát chết.

Bà nội buồn bã ngồi bên linh cữu cháu trai.

Sáng 4/5, ông Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã vì có hành động dũng cảm cứu ba nữ sinh đuối nước.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình Nhã.

Tại gia đình nam sinh, ông Trung cho hay, khi biết tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn với gia đình và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Sự ra đi của con trai khiến ông Nhân không kìm nén được cảm xúc. Ảnh Dũng Nguyễn

Theo lời người nhà của Nhã, 3 bạn được Nhã cứu vẫn đang theo dõi sức khỏe ở bệnh viện. Trong đó có 2 bạn quê ở Yên Thành (Nghệ An), 1 bạn quê Thanh Hóa. Hôm đưa tang Nhã, gia đình của các bạn cũng vào thăm viếng. Một bạn sức khỏe đang yếu, nên mọi người giấu, chưa dám báo tin Nhã đã qua đời.

Ông Nguyễn Đức Nhân (bố của Nhã) cho biết, ông nghĩ hành động của con trai là xuất phát từ lòng tốt muốn cứu giúp bạn. Nếu bình tĩnh, Nhã phải lên bờ, tự cứu mình trước, rồi tìm cách cứu người khác sau. Nhưng lúc đó, có lẽ mọi việc nhanh quá, nên Nhã hành động bột phát, tự nguyện và không có sự tính toán nào.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho người thân của Nhã.

Theo ông Nhân, từ Tết đến giờ Nhã chưa về nhà lần nào, dịp lễ vừa rồi cũng ở lại Huế. Nhã ít về quê, sợ tốn tiền của bố mẹ. Tiền xe từ Huế về nhà hết gần 300 nghìn. Mỗi năm Nhã chỉ về hè và về Tết thôi.

Ông Nhân cũng cho hay, sau khi xảy ra sự việc đưa thi thể Ngã về quê nhà, bà nội của Nhã thất thần ngồi suốt bên quan tài nhìn cháu không rời. Khi Nhã còn sống, mỗi lần đi học xa về, Nhã đều đọc sách báo cho bà nghe. Giờ thì Nhã đã về nhà thật rồi, nhưng chẳng thể nào đọc sách cho bà nghe nữa.

Được biết, bố mẹ Nhã sinh được 8 người con, 2 gái, 6 trai, Nhã là con thứ 6 trong gia đình. Hiện đã có anh cả và 2 chị lập gia đình. 1 người anh trai bị câm điếc, 1 em trai bị chết đuối lúc 5 tuổi. Bố Nhã bị tai biến 3 năm nay, mẹ thì làm nông nhưng cũng thường xuyên đau yếu. bà Nội 93 tuổi, hiện đã già yếu.

Trước đó, chiều 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi và tắm biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi đang tắm, Nhã thấy có ba nữ sinh viên bị nước biển cuốn ra xa, đuối nước, chới với kêu cứu.

Nhã liền ứng cứu, dìu được ba nữ sinh viên vào bờ an toàn. Do đuối sức, Nhã bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Khoảng 30 phút sau, Đội cứu hộ biển Thuận An và người dân tìm, đưa được Nhã vào bờ và đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Trước sự việc trên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu các bạn bị đuối nước.

