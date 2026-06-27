Yêu cầu 9 tỉnh miền Bắc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn

Chiều ngày 27/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi Ủy ban nhân dân 9 tỉnh miền Bắc gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

9 tỉnh miền Bắc khẩn trương ứng phó với mưa lớn.

Trong những ngày vừa qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 28/6 đến sáng ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đặc khu Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; biển động.

Đêm 27/6 và ngày 28/6, vùng biển Từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long; phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) Gió hướng Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Độ cao sóng 1,5-2,5m.

Ngoài ra, đêm 27/6 và ngày 28/6, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Đêm 28/6 và ngày 29/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2.