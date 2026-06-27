Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (27/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Từ khoảng đêm 28/6 đến sáng ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt mưa dông rất lớn.

Ngoài ra đêm 27/6 và ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/6 đến ngày 29/6:

Bắc Bộ: Đêm 27/6 và ngày 28/6: có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (mưa tập chung vào chiều tối, đêm và sáng). Đêm 28/6 và ngày 29/6: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/6 đến ngày 07/7:

Bắc Bộ: đêm 29/6 và sáng 30/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 01/7, mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: ngày 30/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 01/7 có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 30/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.