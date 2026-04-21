Tin mới nhất về đợt không khí lạnh, Hà Nội giảm chỉ còn 22 độ kèm mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 22-23/4 có mưa rào và rải rác có giông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ.

Đồng thời, tác động của không khí lạnh cũng khiến Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to từ chiều tối 22-23/4.

Sau đó, từ 23-24/4, mưa giông mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối 23-25/4, khu vực Trung Trung Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.