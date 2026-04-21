Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông đã giảm ở khu vực Bắc Bộ chỉ còn xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ. Sau đó trời có nắng, nhiệt độ tăng dần, oi nóng hơn. Như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác nhiệt độ tăng lên phổ biến trong khoảng 31-33 độ.

Chuỗi ngày nắng tăng nhiệt chỉ diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Dự báo vào khoảng ngày 22-23/4, một đợt không khí lạnh yếu kèm rãnh thấp xuống sẽ gây mưa khiến cho miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm xuống khoảng 26-27 độ.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Dự báo vùng núi Nghệ An trở vào TP Huế nhiệt độ từ 35-37 độ.

Đến ngày 22/4, vùng nắng nóng mở rộng ra khắp từ Thanh Hóa trở vào thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Nhiệt độ cũng tăng thêm lên mức 36-38 độ.

Nguyên nhân gây nóng vẫn là vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu phát triển trở lại kết hợp với hiệu ứng phơn Tây Nam khiến cho nhiệt độ tăng lên. Đợt nắng nóng lần này không quá gay gắt và không quá kéo dài.

Tại khu vực Nam Bộ dự báo nắng nóng kéo dài trong 5 ngày tới. Hôm nay các điểm nắng nóng tập trung ở khu vực miền Đông và một số nơi ở miền Tây, nhiệt độ từ 35-36 độ.

Dự báo thời tiết miền Bắc oi nóng trước khi đón không khí lạnh gây mưa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 21/4 đến ngày 22/4:

- Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Ngày 21/4 vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngày 22/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày 22/4 có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/4 đến ngày 30/4:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 22-24/4 và 27-29/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Bắc Trung Bộ: Từ khoảng ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Trung Trung Bộ: Ngày 23/4 có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 23-25/4, khu vực Quảng Trị và TP Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 23-24/4 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.