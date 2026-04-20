Cảnh báo mưa dông mạnh nhiều khu vực đêm nay

Nhiều khu vực còn mưa dông chiều tối và đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (20/4), ở khu vực Tây Bắc Bộ và phía Tây từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20/4 cục bộ có nơi trên 30mm như: trạm Nhâm (Tp.Huế) 51.4mm, trạm Đăk Xú 3 (Quảng Ngãi) 35.4mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 20/4, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 20/4 khu vực phía Tây các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo, ngày 21-22/4, khi hội tụ gió ở mức 1.500m suy yếu, Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Đáng chú ý, từ đêm thứ Tư (22/4), hình thế thời tiết này hoạt động mạnh trở lại, kết hợp với không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp xuống, khiến mưa giông quay lại Bắc Bộ và kéo dài đến hết thứ Sáu (24/4); cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Do mưa và không khí lạnh tăng cường yếu, từ 23-26/4, miền Bắc duy trì thời tiết mát, nhiều nơi có nhiệt độ dưới 30 độ. Sau đó, từ 27-29/4, một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa giông trở lại ở Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 21-22/4, trời không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 31-32 độ. Sau đó, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại trong các ngày 23-25/4 và giai đoạn từ 27/4 đến cuối tháng.

Cảnh báo xâm nhập mặn ở Nam Bộ gia tăng, cần chủ động trữ nước ngọt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến 30/4, tình hình xâm nhập mặn tại khu vực Nam Bộ, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tiếp tục diễn biến phức tạp, ở mức cao trong những ngày đầu tuần trước khi giảm dần về cuối tuần.

Hiện nay, khu vực Nam Bộ phổ biến ít mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi cao hơn. Mực nước trên lưu vực sông Mê Công biến đổi chậm, trong đó khu vực thượng lưu thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 đến 1,0 mét, trong khi trung và hạ lưu lại cao hơn từ 0,05 đến 0,75 mét.

Tại sông Tiền và sông Hậu, mực nước dao động theo triều và có xu hướng tăng. Đỉnh triều tại một số trạm ghi nhận cao hơn trung bình nhiều năm, góp phần làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào nội đồng.

Trong những ngày giữa tháng 4, xâm nhập mặn tại ĐBSCL đã có xu hướng tăng dần về cuối tuần. Đáng chú ý, tại một số khu vực như Cà Mau và An Giang, độ mặn ghi nhận cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu quan trắc, ranh mặn 4 phần nghìn đã xâm nhập sâu vào nhiều hệ thống sông chính: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: từ 50–60km; Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: từ 30–40km; Sông Hàm Luông, Cổ Chiên, sông Hậu: từ 30–40km; Sông Cái Lớn: từ 30–40km

Độ mặn tại nhiều trạm đo phổ biến thấp hơn so với mức cao nhất cùng kỳ tháng 4/2025, tuy nhiên một số điểm vẫn ghi nhận giá trị cao, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.

Dự báo từ ngày 21 đến 30/4, khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ C.

Xâm nhập mặn trong giai đoạn này được nhận định sẽ ở mức cao trong các ngày đầu tuần (đặc biệt từ 21–23/4) và giảm dần về cuối tuần. Tại nhiều trạm, độ mặn cao nhất dự báo xuất hiện chủ yếu trong khoảng ngày 21–22/4. Một số khu vực cửa sông vẫn ghi nhận độ mặn cao như Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên: trên 19–23 g/l; Sông Đốc (Cà Mau): gần 30 g/l; Các sông khu vực An Giang: từ 12–17 g/l

Trong đợt dự báo này, ranh mặn 4 phần nghìn có xu hướng lấn sâu hơn so với giai đoạn trước. Điều này cho thấy nguy cơ xâm nhập mặn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất tại nhiều địa phương vùng hạ lưu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương khu vực ĐBSCL cần chủ động tích trữ nước ngọt khi triều thấp, theo dõi chặt chẽ diễn biến xâm nhập mặn, có biện pháp điều tiết nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Đồng thời, tình hình xâm nhập mặn thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công và diễn biến thủy triều, do đó cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để kịp thời ứng phó.

Theo đánh giá, rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện ở cấp độ 1 – mức thấp, nhưng vẫn cần theo dõi sát do có thể biến động trong thời gian tới.

Dự báo, các đợt xâm nhập mặn mạnh trong mùa khô năm 2025–2026 có khả năng tập trung trong cuối tháng 4 và đầu tháng 5, đặc biệt tại các cửa sông lớn và hệ thống sông Vàm Cỏ, Cái Lớn.