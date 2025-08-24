Chuyên gia phân tích điểm nguy hiểm hiếm gặp của bão số 5

Bão 'mắt kim' có cường độ rất mạnh khi đổ bộ đất liền

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai phân tích, bão số 5 đang hoành hành trên Biển động là dạng bão mắt kim. Trưa nay, tâm bão cách bờ biển đảo Hải Nam của Trung Quốc 135km về phía Đông Nam. Bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, hơi chếch Tây Bắc và tâm bão sẽ khá xa so với đảo Hải Nam (Trung Quốc). Điểm tiếp xúc gần nhất từ mắt bão tới đảo Hải Nam sẽ khoảng 80km vào chiều nay.

Hoàn lưu mây phía Tây Bắc của bão có tiếp xúc bề mặt của đảo nhưng không nhiều và khu vực này không có núi cao. Như vậy bão sẽ ít bị ma sát bề mặt từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) ảnh hưởng đến cường độ của nó.

Bão số 5 sẽ rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền nước ta.

Bão số 5 sẽ hình thành bão mắt kim vì đứt gió gần tâm bão thấp, hai đới gió hội tụ vào tâm bão là Tây Nam và Đông Bắc khá đều nhau vì vậy tạo ra một đối xứng tâm hoàn hảo để nó tiếp tục mạnh lên. Hầu hết các đài khí tượng quốc tế đều đã nâng cấp dự báo bão lên cấp 13-14, giật cấp 15-16 trong vòng 12 giờ tới.

Bão số 5 sẽ tạo ra những cột sóng rất cao ngoài khơi và gần bờ trong ngày và đêm 25/8. Khu vực sóng cao nhất là ngoài khơi vùng biển Nghệ An và Thanh Hóa với sóng cao từ 7-8 mét. Khu vực ven bờ biển từ Vũng Áng, Hà Tĩnh tới Quất Lâm của Ninh Bình có sóng cao từ 4,5-6,2 mét. Chiều cao sóng này kết hợp gió mạnh có thể nâng các con thuyền lên bờ. Sóng có thể vượt mặt đê biển ở một số khu vực có đê biển thấp. Bà con ở ven biển lưu ý nếu khu vực chúng ta ở không có đê chắn sóng hoặc đê thấp thì cần sơ tán đồ đạc có giá trị và người khỏi khu vực sát biển trước 21 giờ tối nay 24/8.

"Khu vực ven biển Quảng Bình có sóng cao 1,8-3,5 m. Càng về phía Bắc sóng càng cao. Khu vực ven biển Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng có sóng cao 2,5m - 3,5m. Hình ảnh cập nhật mới nhất lúc này từ vệ tinh Himawari 9 cho thấy mắt bão nhỏ, đĩa mây tròn đều và bề mặt mịn. Bão mắt kim sẽ rất mạnh", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Nhiều loại hình thiên tai kết hợp trong bão số 5

Sáng nay, tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra cuộc họp rà soát công tác chỉ đạo, ứng phó với cơn bão số 5 với sự tham gia của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Văn phòng BCĐ Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương và các đơn vị liên quan.

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão rất mạnh; đặc biệt gây ra lượng mưa rất lớn trong khu vực hoàn lưu bão. Theo dự báo, từ đêm 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế; cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

Sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai như gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Như vậy, bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi", ông Mai Văn Khiêm đặc biệt nhấn mạnh.

Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 – mức rất lớn – cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Ứng phó với bão, chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy khuyên bà con từ khu vực Bắc Quảng Bình tới phía Nam Thanh Hóa lưu ý. Nếu nhà có mái tôn mà chưa được neo giữ tốt thì có thể áp dụng đưa các túi nước lên mái nhà, có thể thực hiện rất nhanh và rẻ. Lưu ý chỉ áp dụng với những mái tôn có khung giá đỡ chắc chắn vì nếu khung yếu mà đè nặng thì nguy cơ sập cũng cao. Chúng ta còn buổi chiều nay để gia cố nhà cửa.

Năm nay bão sẽ nhiều, bà con miền Trung nên có sẵn một ít bao nilon size lớn từ 10 đến 20 lít. Bao nilon loại lớn này ngoài việc có thể chèn mái tôn, lại có thể đựng nước tích trữ trước mưa bão. Chèn mái tôn xong bão qua rồi mà bị mất nước thì có thể mang bao nước này xuống làm nước sinh hoạt.

Chiều nay (24/8), các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có mặt ở Nghệ An để triển khai các biện pháp ứng phó khi bão số 5 đổ bộ.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vừa có Công điện số 4875-CĐ/TM về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025. Tại Công điện, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ. Các Quân khu 3, 4, 5: Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế... Quân khu 4 thay mặt Bộ Quốc phòng tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị. BTL Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú). Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo. Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Binh đoàn 18: Kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ.