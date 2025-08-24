10 sân bay bị ảnh hưởng bão số 5

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), ngoài 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 là Thọ Xuân - Thanh Hóa, Vinh - Nghệ An, Đồng Hới - Quảng Trị và Phú Bài - TP. Huế; các sân bay như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku cần chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Đối với sân bay Vinh, Cục HKVN yêu cầu đơn vị phụ trách sân bay phải triển khai ngay công tác ứng phó bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

4 sân bay chịu ảnh hưởng của trực tiếp của bão số 5 là Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Ảnh minh họa: VNA.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

"Các hãng bay phải cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác", công văn chỉ đạo của Cục HKVN nêu rõ.

Cục HKVN cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có).

Các đơn vị liên quan có nhiệm vụ triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.