Tìm thấy cụ ông 82 tuổi đi lạc trong rẫy keo trên núi cao

Ngày 16/5, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết: Công an địa phương đã tìm thấy ông T.K (82 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Khánh, phường Hoài Nhơn Đông) sau nhiều giờ đi lạc trong vùng rừng núi thuộc địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 ngày 15/5, Công an phường Hoài Nhơn Đông nhận tin báo của người thân ông K. về việc ông này rời nhà đi bằng xe đạp từ tối 14/5 nhưng không trở về. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng được huy động để tìm kiếm ông K. Ảnh: Công an Hoài Nhơn Đông.

Khoảng 11h ngày 15/5, người dân phát hiện chiếc xe đạp của ông K. trong rừng keo gần khu vực hồ Cây Khế, thuộc tổ dân phố Xuân Vinh, phường Hoài Nhơn Đông. Lực lượng tìm kiếm chia thành nhiều nhóm, sử dụng flycam (thiết bị bay không người lái) quan sát địa hình và rà soát khu vực rừng núi quanh nơi phát hiện xe đạp.

Ông K. được hỗ trợ cõng đưa ra khỏi rừng. Ảnh: Công an Hoài Nhơn Đông

Đến 15h50 cùng ngày (15/5), ông K. được phát hiện tại một rẫy keo trên núi cao, cách vị trí chiếc xe đạp hơn 1km, trong tình trạng kiệt sức vì đói khát. Lực lượng chức năng sau đó đã hỗ trợ cõng ông K. ra khỏi rừng, bàn giao cho gia đình chăm sóc. Hiện sức khỏe ông K. đã ổn định.