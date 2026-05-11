Tìm thấy người đàn ông lạc trong rừng sau 4 ngày

Khoảng 17h ngày 11/5, lực lượng tìm kiếm xã Bắc Quang tìm thấy ông Phàn Tràn Tá, trú thôn Việt Tân 2, tại khu vực rừng cách nơi mất liên lạc khoảng 10 km.

Ông Tá được tìm thấy sau 4 ngày mất tích. Ảnh: UBND xã Bắc Quang

Theo chính quyền địa phương, vị trí phát hiện ông Tá nằm ở cánh rừng thuộc một thôn khác, ngoài phạm vi tìm kiếm ban đầu. Khi được tìm thấy, ông còn tỉnh táo nhưng sức khỏe suy kiệt sau nhiều ngày mắc kẹt trong rừng. Lực lượng cứu hộ đã cho ông ăn bánh, uống sữa trước khi đưa xuống núi.

Ông Tá cho biết hôm 8/5, trong lúc vào rừng tìm cây thuốc nam, con chó đi cùng bị lạc nên ông đi tìm rồi mất phương hướng.

Trước đó khoảng 7h ngày 8/5, ông vào khu vực tiểu khu 285 thuộc rừng phòng hộ ở các thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ rồi mất liên lạc với gia đình.

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Bắc Quang thành lập tổ chỉ huy tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường, huy động khoảng 300 người gồm công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân sự, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương tham gia tìm kiếm.

Khu vực rừng phòng hộ nơi ông Tá mất tích có địa hình đồi núi dốc, nhiều khe suối, thảm thực vật dày và nhiều đường mòn nhỏ khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.