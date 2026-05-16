Ông Donald Trump công bố tiêu diệt "phó chỉ huy toàn cầu của IS"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này cùng quân đội Nigeria đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch hôm 15-5 (giờ địa phương).

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nói chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của ông, với sự phối hợp giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria.

"Các lực lượng Mỹ dũng cảm cùng quân đội Nigeria đã thực hiện hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch kỹ lưỡng và rất phức tạp nhằm loại bỏ phần tử khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường" – ông Donald Trump viết.

Ông Donald Trump tuyên bố một thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch chung Mỹ - Nigeria, Ảnh: AP

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu bị tiêu diệt là Abu-Bilal al-Minuki, người mà ông mô tả là "phó chỉ huy toàn cầu của IS". Ông Donald Trump cho rằng nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của IS tại châu Phi, đồng thời tham gia lên kế hoạch tấn công người Mỹ.

"Tên này sẽ không còn gieo rắc khủng bố cho người dân châu Phi hoặc hỗ trợ lên kế hoạch tấn công người Mỹ nữa" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Theo đài CNN, đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump ra lệnh không kích nhằm vào các phần tử bị nghi thuộc IS tại Nigeria.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, ông từng thông báo về cuộc tấn công "mạnh mẽ và chết chóc" nhằm vào lực lượng IS ở Tây Bắc Nigeria.

Giới chức Mỹ hiện chưa công bố thêm chi tiết về chiến dịch mới nhất, cũng như chưa có xác nhận độc lập về danh tính hoặc vai trò của Abu-Bilal al-Minuki trong bộ máy chỉ huy của IS.

Theo tài liệu của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ, al-Minuki sinh năm 1982 tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria, khu vực giáp biên giới Cameroon, Chad và Niger.