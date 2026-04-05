Huy động hơn 200 người, dùng flycam tìm thợ điêu khắc mất tích bí ẩn

Ngày 5/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, khoảng hơn 200 người gồm lực lượng công an, quân sự xã, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương, gia đình đang khẩn trương tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau khi người này mất liên lạc bí ẩn.

Lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm anh Dương.

Trước đó, chị Bùi Thị Thanh (SN 1980) đến Công an xã Tân Kỳ trình báo về việc chồng là anh Lê Văn Dương mất tích.

Theo gia đình, sáng 3/4 anh Dương (làm nghề điêu khắc lăng mộ) rời nhà bằng xe máy để đến nơi làm việc. Khi đi, người đàn ông này không có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Đến tối cùng ngày, không thấy anh Dương trở về, gia đình gọi điện nhưng không liên lạc được nên tổ chức đi tìm. Sau một đêm tìm kiếm không có kết quả, người thân đã trình báo cơ quan công an.

Thiết bị bay không người lái được huy động hỗ trợ tìm kiếm anh Dương từ trên cao.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh Dương tại khu vực chùa Tân Kỳ. Một nhóm thợ xây làm việc gần đó cho biết, sáng 3/4 họ thấy một người đàn ông có đặc điểm giống anh Dương đi vào khu vực núi phía sau chùa.

Tuy nhiên, khi trích xuất camera tại chùa Tân Kỳ, cơ quan công an chưa ghi nhận được hình ảnh người đàn ông như thông tin nhóm thợ xây cung cấp.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang tích cực tìm kiếm anh Dương.

Hiện lực lượng chức năng đang khoanh vùng tìm kiếm, tập trung khu vực đồi núi xung quanh chùa, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để hỗ trợ quan sát từ trên cao.