Tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở

Lương cơ sở ngoài làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội còn được dùng để tính nhiều chế độ khác như tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Lương cơ sở nâng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng, nhiều khoản đóng - hưởng sẽ điều chỉnh theo.

Tăng tiền đóng BHYT hộ gia đình

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7, tỷ lệ đóng BHYT vẫn giữ nguyên 4,5% lương cơ sở. Song tiền đóng với mỗi thành viên hộ gia đình sẽ tăng lên tùy thành viên. Cụ thể, người thứ nhất đóng bằng 4,5% lương cơ sở, các thành viên thứ hai đến người thứ năm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% của người thứ nhất.

Cụ thể, tiền đóng BHYT của thành viên hộ gia đình từ 1/7:

Thành viên Theo tháng Theo năm Người thứ nhất 113.850 1.366.200 Người thứ hai 79.695 956.340 Người thứ ba 68.310 819.720 Người thứ tư 56.925 683.100 Người thứ năm 45.540 546.480

Đơn vị: VNĐ

Nhóm học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% tiền đóng. Từ ngày 1/7, tiền tham gia của các em còn 56.925 đồng mỗi tháng.

Mức đóng hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng 4,5% lương cơ sở, tức 113.850 đồng mỗi tháng. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động 1/3.

Tỷ lệ đóng BHYT hiện tại đã duy trì nhiều năm, trong khi luật hiện hành quy định mức tối đa 6%. Để đảm bảo khả năng chi trả, góp phần giải quyết bài toán ngân sách khi tiến tới miễn viện phí toàn dân, Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức đóng theo lộ trình, lên 6% lương cơ sở vào năm 2032.

Người dân khám bệnh tại trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Trần đóng BHXH cao nhất lên 50,6 triệu đồng

Luật Bảo hiểm xã hội quy định tiền lương làm căn cứ đóng bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần tham chiếu tại thời điểm đóng. Khi chưa bỏ lương cơ sở thì tham chiếu được tính bằng mức này. Như vậy, tiền đóng thấp nhất từ 1/7 là 2,53 triệu đồng và cao nhất là 50,6 triệu đồng tiền lương làm căn cứ đóng.

Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiền lương làm căn cứ đóng căn cứ như trên, tức sàn 2,53 triệu đồng và trần cao nhất 50,6 triệu đồng.

Hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ 1/7

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định mức hưởng một số chế độ trợ cấp căn cứ trên mức tham chiếu. Khi chưa bỏ lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở, tức 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7.

Chế độ Trước 1/7 Sau 1/7 Trợ cấp thai sản một lần cho lao động nữ sinh con; nhận con nuôi bằng 2 lần lương cơ sở 4,68 triệu đồng 5,06 triệu đồng Trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở 23,4 triệu đồng 25,3 triệu đồng Trợ cấp tuất hàng tháng với thân nhân lao động qua đời bằng 50% lương cơ sở; 70% với thân nhân không người nuôi dưỡng 1,17 triệu đồng/tháng- 1,638 triệu/tháng 1,265 triệu/tháng- 1,771 triệu/tháng

Đến hết năm 2025, cả nước có 21,5 triệu người tham gia BHXH, bao phủ 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ tham gia BHYT hiện đạt 95% dân số.