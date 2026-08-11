Syria tuyên tử hình vắng mặt cựu tổng thống Assad

Phán quyết được Tòa Hình sự ở thủ đô Damascus của Syria đưa ra hôm nay, trong phiên xét xử vắng mặt với cựu tổng thống Bashar al-Assad.

Cùng bị xét xử là Atef Najib, anh họ bên ngoại của ông Assad, người từng giữ chức lãnh đạo cơ quan an ninh chính trị tại tỉnh Deraa, với cáo buộc ra lệnh tiến hành các cuộc trấn áp ở tỉnh Deraa, châm ngòi cho nội chiến ở Syria.

Tòa xác định "những tội ác" do chính quyền Assad gây ra tại tỉnh Deraa, miền nam Syria, hồi năm 2011 cấu thành "tội ác chống lại loài người". Do đó, tòa tuyên án tử hình đối với cựu tổng thống Assad và ông Najib.

Ông Assad, 60 tuổi, không có mặt tại phiên tòa. Ông từ chức khi lực lượng nổi dậy tiến vào Damascus ngày 8/12/2024, sau đó tới Nga và được Tổng thống Vladimir Putin cấp quy chế tị nạn. Najib bị bắt vào tháng 1/2025.

Tổng thống Bashar al-Assad phát biểu tại thủ đô Damascus, Syria, hồi năm 2020. Ảnh: AFP

Tòa cũng tuyên án tử hình vắng mặt đối với em trai ông Assad, Maher al-Assad, vì tội giết người có chủ đích và tra tấn. Ông Maher cũng đang sống lưu vong tại Nga.

Đây là phán quyết đầu tiên được đưa ra dưới thời chính phủ chuyển tiếp, được thành lập sau khi ông Assad bị lật đổ. Trong năm nay, chính phủ chuyển tiếp đã bắt đầu xét xử các quan chức thuộc chính quyền cũ, dù họ có mặt trực tiếp tại tòa hay vắng mặt.

Ông Atef Najib tại phiên tòa ở Damascus ngày 10/5. Ảnh: AFP

Trong phiên tòa được bố trí an ninh nghiêm ngặt, Najib ngồi trong lồng sắt, mặc đồng phục tù nhân. Ông là một trong những cựu quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Assad bị đưa ra xét xử.

Najib là cựu tướng quân đội Syria, từng đứng đầu nhánh an ninh chính trị tại tỉnh Deraa dưới thời chính quyền Assad. Ông chỉ đạo chiến dịch trấn áp tại tỉnh Daraa, sự kiện dẫn đến cuộc nổi dậy và sau đó phát triển thành nội chiến kéo dài 14 năm khiến khoảng nửa triệu người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa.