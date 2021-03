Thủy điện Thượng Nhật được tích nước trở lại

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 15:15 PM (GMT+7)

Thủy điện Thượng Nhật đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép tích nước trở lại nhưng buộc phải thực hiện nhiều cam kết.

Ngày 5-3, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa có văn bản đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam được tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Thượng Nhật.

Tuy nhiên, thủy điện Thượng Nhật chỉ được tích nước đến cao trình +114 m theo phương án tích nước do Chủ đầu tư xây dựng và ý kiến đề xuất của Sở Công Thương.

Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra tại thủy điện Thượng Nhật vào ngày 17-11. Ảnh: NGUYỄN DO

UBND tỉnh này yêu cầu công ty này phải có cam kết thường xuyên liên hệ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác thông tin, cảnh báo, dự báo thời tiết để vận hành công trình đảm bảo an toàn và thực hiện các nội theo phương án tích nước do Chủ đầu tư xây dựng.

Công ty phải thường xuyên, định kỳ báo cáo với Sở NN&PTNT và UBND huyện Nam Đông để chỉ đạo, phối hợp điều tiết nước cho vùng hạ du. Đồng thời, thông báo cho UBND các xã Thượng Nhật, Hương Sơn và Hương Xuân để thông báo cho nhân dân phía thượng và hạ lưu nhà máy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Về diện tích đất thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã chưa được xác định, (chưa hoàn thành các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh) nên công ty tuyệt đối chỉ được phép tích nước đến cao trình +114 m không làm ngập đất của Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Chủ động kiểm tra và huy động lực lượng thu gom toàn bộ sinh khối còn lại (nếu có); trường hợp phát sinh thêm diện tích bị ngập, Công ty phải dừng ngay tích nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh lòng hồ theo quy định. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác vệ sinh lòng hồ.

Công ty buộc phải cam kết nếu phát sinh thêm diện tích bị ngập, Công ty phải dừng ngay tích nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh lòng hồ theo quy định. Ảnh: NGUYỄN DO

Công ty thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, quy chế phối hợp với Chủ hồ Tả Trạch, Trạm thủy văn Thượng Nhật trong việc đảm bảo an toàn công trình.

Thực hiện quan trắc chất lượng nước hồ chứa trước, sau khi tích nước và báo cáo bằng văn bản cho Sở TN&MT để theo dõi, giám sát và Thực hiện quan trắc đập, kiểm định an toàn đập trong quá trình vận hành theo quy định. Triển khai thi công ngay việc xử lý mỏm đá phía hạ lưu đập tràn hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021.

Tiếp tục rà soát, thực hiện các thủ tục về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 09/2019/TTBCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, trong đó lưu ý thực hiện chế độ quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình tích nước vận hành, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam vi phạm một trong các yêu cầu nêu trên sẽ bị thu hồi văn bản cho phép tích nước cũng như bồi thường các chi phí, thiệt hại do vi phạm các cam kết nói trên.

