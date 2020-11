Thủy điện Thượng Nhật tích nước phát điện trái phép: Kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 08:08 AM (GMT+7)

Sáng 18-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Công ty CP Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam về những vi phạm tại thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đoàn do ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, làm trưởng đoàn, kết luận chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam đã vi phạm quy định về quản lý vận hành đập thủy điện theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thứ nhất, vi phạm điểm c, khoản 3, điều 16: "Không thực hiện quan trắc hoặc không xử lý, lưu trữ số liệu quan trắc".

Theo ông Bảo thì chủ đầu tư đã bố trí các thiết bị quan trắc hồ và đập ở công trình thủy điện Thượng Nhật nhưng không tiến hành quan trắc cũng như không xử lý các số liệu quan trắc như quy định. Thứ 2, vi phạm điểm a, khoản 3, điều 16: "Không có quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, hoặc vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Theo đó, đoàn kiểm tra khẳng định trong bão số 13 vừa qua, chủ đầu tư chưa tuân thủ quy trình vận hành phòng chống bão lũ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tỉnh yêu cầu mở hoàn toàn 5 cửa van nhưng chủ đầu tư 2 lần không mở hoặc mở ở trạng thái không hoàn toàn.

Trước đó, thủy điện Thượng Nhật được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép tích nước thử nghiệm trong phạm vi 90 ngày từ đầu tháng 1-2020. Việc cho phép tích nước đã hết hạn nên thủy điện này tiếp tục tích nước là trái phép.

Thủy điện Thượng Nhật bị xử lý do không thực hiện quan trắc theo quy định và vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo ông Bảo, với mỗi hành vi vi phạm trên, theo quy định của Nghị định 134 thì bị phạt với số tiền từ 30-35 triệu đồng; đối với tổ chức, doanh nghiệp thì bị phạt với số tiền gấp đôi. Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam tại Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật.

Tại giấy phép hoạt động điện lực được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cấp vào ngày 12-12-2019 cho Công ty CP Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam, cho phép quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11 MW với 2 tổ máy và đường dây 35 KV; được đấu nối vào lưới điện quốc gia qua đường dây 35 KV mạch kép. Thời hạn của giấy phép đến ngày 11-12-2020.

