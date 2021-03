Vợ hoá “người nhện” trèo từ tầng 9 xuống bỏ chạy khi chồng bị bắt

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 19:23 PM (GMT+7)

Thấy cơ quan công an đến khám xét nơi ở, Ngọc đã tẩu tán tang vật rồi trèo từ tầng 9 xuống đất để tẩu thoát.

Chân dung cặp vợ chồng mua bán trái phép chất ma tuý Quyết - Ngọc.

Ngày 1/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Xuân Quyết (SN 1988) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và vợ là Nguyễn Thị Thu Ngọc (SN 1988; cùng trú tại Đa Tốn, Gia Lâm) về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan công an, ngày 15/1, tại trước sảnh tòa chung cư ở đường Đại Dương, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã kiểm tra chiếc xe ô tô mà Quyết điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong xe ô tô có gần 100 gam Ketamine, 10 gam Methamphetamine, 7 gam MDMA...

Khám xét 2 căn hộ chung cư mà Quyết thuê, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng dạng tự chế và 1 viên đạn, 1 chiếc cân điện tử. Khi thấy cơ quan công an khám xét, vợ của của Quyết là Ngọc đã ném xuống sân tòa nhà chung cư nhiều túi nilon màu nâu ghi chữ “café” bên trong có ma túy.

Sau đó, Ngọc hoá “người nhện” trèo từ tầng 9 của toà nhà xuống đất để bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Kết quả giám định số viên nén và tinh thể trong các túi nilon trên là 274,787 gam MDMA, 266,721 gam Methamphetamine, 91,302 gam Ketamine...

Tại cơ quan Công an, Quyết khai nhận đã mua ma túy với giá 200.000 đồng/1 viên thuốc lắc rồi bán cho khách với giá 300.000 đồng/ 1 viên; ma túy dạng “đá” mua với giá 300.000 đồng/1 gam, bán với giá 400.000 đồng/1 gam; Ketamine mua với giá 500.000 đồng/ 1 gam bán với giá 600.000 đồn /1gam; hồng phiến mua với giá 5.000.000 đồng/200 viên bán với giá 5.500.000 đồng/ 200 viên.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

