Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an chiều 2-3 đã tổ chức lễ thông báo kết luận của Bộ Chính trị và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.

Theo công bố tại buổi lễ, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1-3. Theo đó Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đến hết nhiệm kỳ.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân và tại tỉnh Thái Nguyên.

Trong gần 43 năm giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ từ cấp đội, công an cấp huyện, trưởng phòng, cục trưởng, phó tổng cục trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

Ông đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5-2020.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh trên các cương vị công tác, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết có được sự trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ như ngày hôm nay, trước hết ngoài sự nỗ lực rèn luyện phấn đấu của bản thân, giúp đỡ của gia đình, đồng chí, đồng đội, người thân và bạn bè, đó là sự quan tâm giáo dục rèn luyện, giúp đỡ, dìu dắt và đào tạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí Bí thư, Bộ trưởng qua các thời kỳ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định sau khi hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, bản thân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, cán bộ Công an nhân dân nghỉ hưu, sống trách nhiệm, mẫu mực, luôn hướng về ngành và ủng hộ những điều đúng đắn, có ích cho đất nước và nhân dân.