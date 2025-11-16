Ngày 15/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Vương Quốc Tuấn, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị tín nhiệm điều động, phân công ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương đối với đội ngũ cán bộ.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn

Ông cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư là không bố trí Chủ tịch UBND tỉnh là người địa phương nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Ông Nguyễn Quang Dương đánh giá ông Vương Quốc Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Ở bất kỳ cương vị nào, ông Tuấn cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, ông Vương Quốc Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò lãnh đạo tại tỉnh Thái Nguyên.

Ông đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để ông Vương Quốc Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vương Quốc Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới tại tỉnh Thái Nguyên.

Ông khẳng định đây là niềm tự hào lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cam kết khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất và cùng cả nước triển khai thành công Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn

Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương; sự hỗ trợ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Nhân dịp này, ông Vương Quốc Tuấn gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã luôn đồng hành cùng ông trong suốt 25 năm công tác tại quê hương.